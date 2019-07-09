Александр Лукашенко – Григорию Рапоте: «В Союзном государстве все акценты сегодня сместились наверх, если можно так сказать»

Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции – эти темы 9 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Президент напомнил о том, что в свое время белорусский и российский лидеры договорились не ломать договор о создании Союзного государства, тем более свою актуальность за годы своего существования документ не потерял. Решено было выработать программу действий по дальнейшей интеграции. Но сегодня этот процесс тормозят некоторые проблемные вопросы. И здесь речь идет именно о текущих, а не о стратегических.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Союзном государстве все акценты сегодня сместились наверх, если можно так сказать. К сожалению, в очередной раз могу отметить: многие вопросы планируется вывести на уровень президентов, в том числе и набивший уже оскомину вокруг работы совместной рабочей группы. Министр экономики России, министр экономики Беларуси, Орешкин, Крутой – ведут группы под их руководством диалог по наполнению договора о союзном строительстве.

Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время – это во-первых. А во-вторых – договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален, поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий) по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках Союзного договора, во-первых. Во-вторых, мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет? Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно, даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал, и я тем более. Нет такой необходимости. Ну, и по ряду других вопросов мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом – step by step, как принято сегодня модно говорить – для того, чтобы реализовать положения союзного договора. Конечно же, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства. Это программа.

Есть вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции и каких-то программах. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором, каким-то там органом в России, а может быть и правительством – скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. То есть нам, 80 предприятиям, запрещена поставка продукции на российский рынок. Притом под надуманным предлогом, ведь можно принять и обосновать любое решение. К примеру, такой вопрос. Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить? Надо расчистить это! Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами. Или, допустим, доступ к госзаказу. Госзаказ в России, госзаказ у нас – все должны быть в равных условиях: и предприятия России, и предприятия Беларуси. Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕврАзЭС быть не должно, не то что в Союзном государстве. Истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов, которые не решаются.