Александр Лукашенко: Если еще, прежде всего, смотреть «что я сделал», а потом – «власть», то обязательно будешь жить нормально

Новости Беларуси. В развитии страны многое зависит от личного вклада каждого. Это своим трудом и талантом, инициативой и мастерством белорусы доказывали не раз. Тех, кто делает жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны, 8 октября наградил президент. Врачи, педагоги, ученые и представители культуры и спорта. Государственных наград удостоены и настоящие герои, рисковавшие своей жизнью ради спасения других. Всего в почетном списке 39 белорусов.

Центр испытания лазеров для Вячеслава Андреевича в прямом смысле второй дом. Он создал эту лабораторию практически с нуля. Многое оборудование собирал своими руками, после разрабатывал стандарты для испытания белорусского лазера. Сегодня результаты его работы признают во всем мире, а отечественная лазерная техника уже бренд.

Вячеслав Длугунович, заведующий центром испытаний лазерной техники Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:

В медицине используются не только для зрения либо для восстановления после травм у людей при облучении лазером, но и для хирургии. Вот теперь как раз белорусское Министерство здравоохранения делает партию СО-2 лазеров хирургического назначения.

Вячеслав Андреевич сегодня не в лаборатории, а во Дворце Независимости. Повод более чем торжественный: президент Беларуси вручает государственные награды. Еще до начала встречи гости охотно делятся впечатлениями. Многие из них уже достигли немалых высот, но при этом заметно волнуются.

Виктор Лисовский, начальник Минского суворовского училища, генерал-майор:

Я себя считаю счастливым человеком, потому что даже заслужить генеральский чин мне пришлось в нашем самом молодом организме – Минском суворовском военном училище. Наша главная задача состоит в том, чтобы мы сосредоточивали основные усилия на подготовке нашего патриота.

Маргарита Касымова, профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

Эта награда не только моя. Эта награда моей любимой Академии. Это аванс на то, что я обязана воспитать хороших режиссеров, которые принесут славу белорусскому кино.

Такие мероприятия стали уже традиционными и проводятся несколько раз в год. 8 октября в Большом зале Дворца Независимости собрались 39 белорусов. Это врачи, учителя, военные, деятели искусства и спортсмены, которые станут обладателями высоких наград.

О каждом, кто сегодня в зале, можно говорить много и долго. В первых рядах – люди в погонах. Среди них и Владимир Павленко. О своем подвиге говорит неохотно. По словам летчика, он всего лишь выполнил свой долг. А на деле спас десятки жизней, рискуя своей.

Сегодня полковник Павленко награжден орденом «За личное мужество». Александр Лукашенко еще не раз поставит в пример наших военных, подчеркивая, что безопасность страны в надежных руках.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особенно приятно, что высоких наград удостоены люди, проявившие истинный героизм, рискуя собой ради спасения человеческих жизней. Мы чествуем наших мужественных военных летчиков. Командир экипажа 61-й истребительной авиационной базы в аварийной ситуации, представляющей угрозу для жизни, отказался от катапультирования. Падение неуправляемого самолета в районе населенных пунктов могло привести к жертвам среди мирного населения. В тяжелейших условиях экипажу удалось предотвратить катастрофу и посадить самолет.

Ордена «За личное мужество» удостоен также заместитель командира авиационного звена эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой базы. Он вывел в безопасную зону потерявший управление самолет и на минимальной высоте катапультировался, убедившись, что машина не упадет на жилые постройки.

В наше непростое время очень важно, что в Вооруженных Силах страны служат люди, способные рисковать собой ради спасения жизни людей.

Сегодня мы отмечаем заслуги и тех, кто своим трудом, талантом, инициативой, мастерством делает жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны.

Слова глубокого уважения и признательности звучат сегодня и в адрес женщин, удостоенных Ордена матери за воспитание пятерых и более детей. Среди награжденных – представители медицины, журналистики, большая группа спортсменов и деятелей искусства.

Сердце билось сегодня немного быстрее и у кардиолога Александра Мрочека. Но волнение приятное. Директору РНПЦ «Кардиология» присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки. Автор более 350 исследовательских работ и 28 патентов. Одним словом, дела сердечные стали делом его жизни.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сегодня ученому-медику можно работать в медицине, так как изменился облик больниц, оснащение. Можно показывать результаты мирового уровня. Нас признают.

А вот Мелитина Станюта чувствует себя уверенно. Большие залы для нее не редкость. В 21 год она уже многократный призер чемпионатов мира и Европы, а сегодня стала еще и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.

К этому званию Мелитина шла два года. По спортивным меркам, достаточно долго. Но многие из присутствующих знают: путь к успеху редко бывает быстрым.

Мелитина Станюта, спортсмен-тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Я ждала этого очень долго, больше двух лет, с момента выполнения результата. И я себя чувствую очень свободно. Я, наверное, обведу красным маркером этот день календаря. В памяти точно на всю жизнь.

Журналисты, строители, артисты и педагоги – в зале не смолкали аплодисменты. За каждой наградой – большой труд и сложный творческий путь.

Александр Лукашенко:

Особая благодарность за детишек. Нам так не хватает сегодня их. И я об этом очень часто говорю. Дети и старики – это наш вечный приоритет. Если бы не внешние условия, мы давно были бы процветающим государством. Извините за нескромность, у нас есть, чему поучиться. Я это говорю везде на переговорах с ведущими лидерами государств, когда они мне начинают намеками, еще что-то говорить о нашем государственном устройстве. Я говорю: «Дай Бог, чтобы у вас было столько демократии». Потому что демократия – это прежде всего народ, это государство, которое делает все в интересах народа. Там, где можно рожать, где можно спокойно ходить с детишками, где можно чувствовать себя защищенным, где можно достучаться до власти. Я не хочу сказать, что мы все сделали в этом направлении, но достучаться до самых высоких уровней власти в нашей стране можно. Ну а если еще, прежде всего, смотреть «что я сделал» (а потом – «власть»), то обязательно будешь жить нормально.

Уже после церемонии многодетная мама Елена спешит домой. Время показывать семейную реликвию. Более 30 лет назад Орден матери получила и мама Елены. Выглядеть как актриса, писать кандидатскую, посещать театральные премьеры и воспитывать пятеро детей – быть успешной, наверное, ей помогают гены. И не только.

Елена Бармотина, многодетная мама:

Чувствую гордость и поддержку государства за то, что я многодетная мать. Государство подарило квартиру, музыкальная школа бесплатная, фигурное катание. В школе обеды бесплатные, в саду половина оплаты. Это ощутимо. Кажется, а по чуть-чуть.

Елена уверена, что ее Орден вдохновит и ее дочерей. Впрочем, для многих гостей высокие награды – это не только признание. Это большая ответственность и стимул для дальнейшего роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.