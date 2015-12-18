Александр Лукашенко: Экономика Беларуси должна снижать зависимость от зарубежного сырья

Новости Беларуси. Экономика Беларуси должна снижать зависимость от зарубежного сырья. Таков лейтмотив совещания, которое сегодня, 18 декабря, провел президент. Речь идет о полезных ископаемых, которых в недрах республики с избытком. И в этом случае необходимо наладить их добычу и переработку таким образом, чтобы полностью заменить импортные аналоги. Также Александр Лукашенко поручил изучить перспективные регионы страны на предмет новых месторождений нефти. Речь идет об Оршанской и Подлясско-Брестской впадинах.

Беларусь занимает третье место в мире по запасам, добыче и экспорту калийных солей. Восьмое из 30 европейских стран по добыче нефти. 23-ю позицию по экспорту каменной пищевой соли. Недра республики хранят в себе только разведанных полезных ископаемых более 10 тысяч видов. Это огромное богатство, ресурс для развития национальной экономики. Но все это используется явно недостаточно эффективно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Полезные ископаемые — это данные нам природой богатства, которыми мы должны распоряжаться бережно и рачительно на пользу и нынешнего поколения белорусов, и будущих, даже при сегодняшней неустойчивости сырьевых рынков многие страны демонстрируют стабильное развитие, которое обеспечивается за счет рационального использования национальных богатств, внедрения высокоэффективных технологий их добычи и переработки. Эти примеры вам хорошо известны.

Понятно, когда мы тратим огромные средства на приобретение сырья, которого у нас недостаточно. Только на углеводороды расходуем более $11 млрд ежегодно. Но это импорт, благодаря которому мы обеспечиваем стабильную работу нашей энергетической системы и других важных экономических отраслей. Однако непонятен импорт того, чего у нас хватает с избытком, например, щебня, гравия, песка, глины, мела, гипса и ряда других позиций. Более пристального внимания требует и проблема рационального использования собственных полезных ископаемых, наращивания экспортного потенциала, товаров и услуг в этой сфере.

На территории Беларуси разведаны многочисленные источники высококачественных пресных и минеральных подземных вод, которые сегодня в отдельных местах нашей планеты стоят гораздо выше, нежели нефть и нефтепродукты. Но этими вопросами мы занимаемся как всегда по-белорусски, поэтому не имеем от этого ничего. Пьем не только белорусскую воду, но, посмотрите, на рынке гораздо больше французской, итальянской и прочих.

Каждый год в Беларусь завозится 33 млн литров минеральной воды. При этом у нас своих разведанных запасов ее — на 22 млн кубометров. Уже в следующем году поставлена задача продавать столько же минералки, сколько ввозится в страну. Питьевая же белорусская вода, кстати, уже потеснила импорт. Свое сырье вместо иностранного — принцип, которым следует руководствоваться чаще. Направлений для работы много. Но она ведется. Например, по закупкам каменного угля. Его может заменить белорусский торф, которого хватит еще на 100 лет минимум.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь

Поставлена задача вовлечения в оборот вместо каменного угля торфобрикетов на наших цементных заводах. Линии смонтированы оперативно в системе обкатки и наладки. И мы полагаем, что в 2016 году и в 2017 в полном объеме мы примерно 420 тыс. тонн брикета будем использовать на наших цементных заводах. Экономия в год где-то от 15 до 20 млн. долларов.

Постепенный переход на местные виды топлива в отдельных случаях может сэкономить ЖКХ большие деньги. Использование того, что валяется под ногами — древесных отходов, щепы — общемировая практика экономии.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В течение 2016-2020 гг. на все виды топлива, используемые жилищно-коммунальным хозяйством, местные виды топлива должны занять 52%. На сегодняшний день это примерно 40-41%, то есть на 10% мы должны вырасти. Две тысячи котелен уже переведены. Поэтому агрогородки, где еще не построены газовые котельни, будут демонтироваться только котлы, которые используют древесное топливо.

Подсчитано — самое дешевое тепло получается из фрезерного торфа. Затем идет — щепа, дрова и газ. Последний просто удобнее в использовании. В Беларуси он добывается вместе с нефтью. За полвека в стране откачана из земли 130-миллионная тонна нефти. Одновременно с черным золотом добыто 14 миллиардов кубометров газа. Эта смесь легких углеводородов перерабатывается на Белорусском газоперерабатывающем заводе. Глубина переработки поражает. Почти сто процентов попутного газа, полученного при добычи нефти, превращается в чистую прибыль.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

С точки зрения экономики мы, безусловно, планируем увеличение добавленной стоимости. По разным оценкам, скажем так, в готовом исчислении корзинку свою мы видим — увеличение выручки порядка $20 млн. Соответственно, окупаемость завода около 5 лет.

Для Беларуси, добывающей всего миллион шестьсот тысяч тонн нефти в год, 225 миллионов кубометров попутного газа — это источник не только дешевого автомобильного топлива для внутреннего рынка, но существенная экспортная позиция. После модернизации завода продукт продается от Польши и Венгрии до Швеции и Финляндии.

Сергей Пашков, директор Белорусского газоперерабатывающего завода:

80% у нас идет на экспорт, 20% мы закрываем внутренний рынок.

Своего рода модернизация или обновление работы по добыче и переработки полезных ископаемых предусмотрено новой госпрограммой до 2020 года. Суть ее в том, чтобы обеспечить промышленность своим сырьем, максимально заместить импортное, больше продавать за границу, с большей добавленной стоимостью. При этом делать все это гораздо активнее, чем раньше. В том числе находить новые способы использования природных ресурсов в экономике. Недавно в Беларуси были найдены годные для использования геотермальные источники.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В некоторых регионах. В частности, на территории Брестской области, температура подземных вод на глубинах 700-800 метров достигает более 30°С. При подъеме температура немножко уменьшается, но уже сейчас реализован проект по отоплению теплиц с использованием вот этих подземных вод, геотермальных, с повышенным показателем тепла.

Главные принципы освоения полезных ископаемых — каждый вложенный рубль должен приносить отдачу. 2, а лучше 3. А ресурсы расходоваться разумно: не в ущерб природе и будущим поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.