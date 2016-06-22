Лилия Ананич: «Быть везде и побеждать, строить свою Беларусь»

Лилия Станиславовна, здравствуйте! Мы рады вас приветствовать. Я за вами наблюдал с этого балкона до начала этого собрания, и к вам, наверное, человек 20 или 30 подходили, постоянно что-то говорили. Это действительно кулуарное общение, обмен мнениями, предложениями.

Лилия Ананич, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр информации Республики Беларусь:

Это особенность и нашей с вами сферы – информационной. Потому что сегодня информация пронизывает всю жизнедеятельность общества, и, конечно, все, что сегодня в эфире, на экранах телевизоров и в Интернете, – это то, что Беларусь говорит миру. Поэтому, конечно, очень важно слышать делегатов, слышать рабочих, представителей агросектора, деятелей науки, культуры, бизнеса. Сегодня сверяется курс, и страна выбирает вектор развития на следующее пятилетие. Поэтому все, что здесь говорится, очень важно. И доклад нашего лидера, как всегда, мощный, честный и прожитый. Вот это надо, чтобы средства массовой информации донесли до каждого белоруса, до каждого, кто будет реально жить в этой стране, созидать и решать те задачи, которые сегодня здесь, в этом зале, страна ставит перед собой, перед каждым гражданином нашей страны.

У нашей сферы одна из самых ответственных задач – держать ухо востро в той самой информационной войне, которая время от времени обостряется.

Лилия Ананич:

Как раз то, о чем говорил Президент. Энергично, напористо и результативно. Напористо – это не значит, каждый день говорить агрессивно. Напористо – это доходить до сути, смотреть, что происходит в экономике, что происходит во всех сферах, убеждать и показывать. Показывать на лучших примерах. Как хорошо откликаются зрители, когда делаются такие красивые сюжеты о людях, о том, что происходит. Глава государства сказал: каждому делегату вручена книга. Издательство сделало такой проект, а получилось, что это проект всей страны. Надо убеждать делом, а для журналистов правдивая информация, ответственная, честная, и сегодня во всех средах: на экране телевизора, в Интернете, в социальных сетях. Быть везде и побеждать, строить свою Беларусь.

Что мы и делаем сейчас – практически исторический момент. Я вас благодарю. Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь, была гостем прямого эфира.