Майкл Моргулис: все осуществимо, если Президенту будут помогать люди, которые понимают, о чем он говорит

Новости Беларуси. По поводу того, какая информация о Беларуси идет и даже за океан, мы спросим у гостя нашей страны из США.

Что знаю о Беларуси? Что нового узнали о Беларуси в Америке?

Майкл Моргулис, почетный консул Республики Беларусь в штате Флорида (США), руководитель фонда «Духовная дипломатия»:

Раньше не знали ничего, но за последние 7-8 лет стали знать намного больше. Потом мы стали выпускать журнал, который у меня в портфеле. Первый в истории журнал с обозрением на английском языке. Многие люди из политической элиты, бизнеса, банков, университетов стали больше узнавать о Беларуси. Потом идет мое постоянное лоббирование Беларуси в Конгрессе, когда мы стараемся рассказать о Беларуси как о стране позитива, будущего, где много разумных людей живет, стране, которая в будущем покажет себя еще в технологической сфере, как ваш Парк высоких технологий, великолепное достижение белорусское.

Вы расскажете в американском конгрессе о Всебелорусском народном собрании?

Майкл Моргулис:

Конечно. Дело в том, что я прослушал речь Президента и считаю, что иногда это звучало несколько фантастически о преобразованиях в будущем, но все-таки, я считаю, это прорыв в будущее. Возможно, для того, чтобы такое осуществилось, я думал, неужели он один в поле воин. Но подумал, что нет, в Беларуси все равно достаточно уже подготовленных людей. И я считаю, первые его помощники будут в преобразованиях, в реформах, в улучшении науки, жизни, экономики - это будет новое поколение. Поэтому я думаю, что это может осуществиться, это вполне реально, если он будет не один Президент, если ему помогут люди, которые понимают, о чем он говорит, и которые думают о будущем Беларуси, а не только о своем будущем.