Александр Лукашенко: «День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси»

День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости.

«Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Этот день по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем воедино слились священные для каждого из нас понятия – Свобода и Независимость», – отметил глава государства. Он напомнил, что семьдесят четыре года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси – город Минск. «В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники продемонстрировали несгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне двадцатого века», – отметил Президент.

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости



Александр Лукашенко подчеркнул, что в суровые времена военного лихолетья подтвердилась истина о том, что нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима. «Все дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной войны. Все меньше становится очевидцев того страшного испытания. Но мы никогда не предадим те идеалы, ради которых сражались на фронтах и в тылу врага героические защитники нашей Родины», – заявил Президент.



Александр Лукашенко также выразил особую признательность ветеранам: «Исполнив свой долг, вы разгромили агрессора, отстояли для нас право жить в свободной стране. Ваш героизм и самоотверженность всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений белорусов. Земной вам поклон!»



«Сегодняшний праздник – символ мужества и стойкости белорусского народа, преемственности поколений и верности долгу. Он служит напоминанием о том, что судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят прежде всего от нашей верности идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и спокойствие на родной земле», – добавил белорусский лидер.