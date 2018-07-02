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IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске

02 июля 2018 18:22
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Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий сегодня состоялся в Минске. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске-1

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
На нашей земле проходит юбилейный Пленум Союза коммунистических партий постсоветского пространства. 120 лет тому назад именно в городе Минске прошел первый съезд РСДРП, который объединил все социал-демократическое движение в мощную партию.

# Коммунистическая партия # Алексей Сокол # Фотофакт

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