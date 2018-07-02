IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий состоялся в Минске

Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий сегодня состоялся в Минске. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

На нашей земле проходит юбилейный Пленум Союза коммунистических партий постсоветского пространства. 120 лет тому назад именно в городе Минске прошел первый съезд РСДРП, который объединил все социал-демократическое движение в мощную партию.