Президент Беларуси: «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого из нас»

Новости Беларуси. К урокам прошлого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. При этом очень важно не исказить и сохранить для потомков каждый факт и каждую деталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент, выступая перед участниками торжественного собрания по случаю Дня Независимости. Дворец Республики 2 июля собрал самых заслуженных людей нашей страны, всего более 2500 человек. Главные гости – это, конечно, ветераны войны и труда, Вооруженных Сил. Для зрителей подготовили яркое, современное действо с использованием новейших технических средств. Корреспондент Евгений Горин продолжит.

Евгений Горин, СТВ:

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Независимости – это своеобразный старт празднования 3 июля. Во Дворце Республики собрались выдающиеся граждане, профессионалы своего дела в тех или иных отраслях, и, конечно, люди в погонах, на чьих плечах безопасность страны. Но это праздник каждого в Беларуси: без него свободной страны быть просто не может. На особом счету люди, чей подвиг спас ее от исчезновения в XX веке. Тамаре Алексеевне 94. В 1941 она окончила среднюю школу, и уже через год подрывала в тылу врага эшелоны.

Тамара Завгородняя, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда мы на этот праздник идем, во-первых, у нас здоровья прибавляется. Настроение хорошее. Мы встречаемся с друзьями, однополчанами. Это большое дело для нас, большое счастье. Или вот Дмитрий Иванович – ему 97! Старается больше общаться с молодежью, вот и сейчас не упускает момента. Связь поколений не должна прерываться.

Дмитрий Червяков, ветеран Великой Отечественной войны:

Дай бог, чтобы молодежь воспринимала от старшего поколения и продолжила нашу жизнь. Это самое главное. Очень приятно, когда у меня родные живут в России – пишут, завидуют Беларуси, что спокойно у нас. Это что-то значит.

Игорь Ососков, командир минского гарнизона казачьей гвардии:

День Независимости республики – это большой праздник. У каждого человека есть день рождения, у каждого человека есть светлый день. У нас прекрасная, красивая республика. День Независимости – день рождения страны, отличный праздник! Перед началом праздничного концерта Президент произнес речь, которая мало кого оставила равнодушным. Чуть больше четверти века Беларусь живет в независимом государстве. Это праздник еще и потому, что за это такое непродолжительное время страна создала новейшую историю достижений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы подняли экономику после перестроечного упадка, прошли испытания мировыми кризисами, закалились и убедились в правильном выборе главных принципов белорусского государства: честности, справедливости, равенства прав и возможностей. Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость – прежде всего в сознании каждого из нас. Республика Беларусь за четверть века коренным образом изменила свое положение в мире. Сегодня наш голос уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала «проводником» безопасности и стабильности в центре Европы. Мы не развязали ни одного вооруженного инцидента, не спровоцировали какого-либо международного противостояния. И в этом наша политика останется неизменной.

Беларусь – государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. Обеспечив продовольственную безопасность, мы стали в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции. Сохранили флагманы белорусской промышленности и создали новые. И сегодня нашу технику можно увидеть в любой точке земного шара. Строим атомную электростанцию, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики, понимая, что в современном мире иначе невозможно. Не стоять на месте, работать на благо общества. Наступило время, когда Беларусь тесно сотрудничает и с западным, и с восточным миром. Очевиден прогресс в отношениях с США и Европейским союзом. Есть трудности, но они преодолимы.

Александр Лукашенко:

Решая задачи в области экономической безопасности‚ мы не должны игнорировать новые вызовы и угрозы третьего тысячелетия. Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости. Мир без границ, но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей – интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными.

На примерах отельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности.