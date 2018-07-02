Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза принимает 2 июня Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза принимает 2 июня Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Сторонники идеи равенства и социальной справедливости приехали к нам из 18 стран.
Встречу посвятили в том числе 120-летию со дня основания РСДРП (первый съезд этой организации прошел именно в Минске). На нынешнем пленуме его участники обозначили ряд задач, которые определяют новые направления в работе.
Коммунисты постсоветских стран уверены, что такие встречи – хорошая возможность поделиться опытом и внести новые предложения по программе работы партий в каждом отдельно взятом регионе.