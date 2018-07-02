Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Сторонники идеи равенства и социальной справедливости приехали к нам из 18 стран.

Встречу посвятили в том числе 120-летию со дня основания РСДРП (первый съезд этой организации прошел именно в Минске). На нынешнем пленуме его участники обозначили ряд задач, которые определяют новые направления в работе.