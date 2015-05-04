Александр Лукашенко: Мы хотели бы, чтобы Запад предпринял ряд шагов в правильном направлении

Новости Беларуси. Австрия готова способствовать развитию позитивной динамики отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом шла речь на встрече президента с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что уже наблюдается некоторое потепление в отношениях с Западом. Президент рассчитывает, что Европейские страны предпримут ряд шагов в отношении Беларуси в правильном направлении.

Говоря о сотрудничестве с Австрией, Александр Лукашенко выразил удовлетворение нынешним уровнем взаимоотношений. Только в прошлом году в экономику Беларуси инвестировано более полумиллиарда долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш приезд – это добрый знак. Когда я стал президентом, я, анализируя ситуацию, с Западными государствами, пришел к выводу о том, что Запад распределили республики бывшего Советского союза и закрепил за ними своих ответственных. И мне показалось, что в зону ответственности вашего государства вошла наша Беларусь. Мы с Австрией более чем с другими странами контактировали. Австрия инвестировала в Беларусь очень много, передавая самые передовые технологии нашему государству. Дальше вы все знаете: Запад решил несколько поменять тактику, а может быть и стратегию взаимоотношений, вернее отношения к Беларуси. Нам не оставалось другого выхода, как принять такую позицию. Нынешний уровень наших взаимоотношений мы характеризуем как некоторое потепление. И, я полагаю, что ваш визит будет значимым в этом плане. И мы хотели бы, чтобы ваша страна, да и Запад в целом, все-таки поближе посмотрев на Беларусь, сделав соответствующие выводы, предпринял ряд шагов в правильном направлении, как мы полагаем. Я очень удовлетворен нашим сотрудничеством, тем не менее, с Австрией. Потому что только за прошлый год Австрия инвестировала чуть больше 500 миллионов долларов в экономику нашей страны. Я очень рассчитываю, что у нас после вашего визита последуют и более масштабные шаги по расширению нашего сотрудничества.

Себастиан Курц, федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики:

В Беларуси я пребывают в знаменательные дни. Я понимаю, какие потери понесла ваша страна в военные годы. Я воспользуюсь возможностью почтить память погибших.

Что касается двусторонних отношений, то мы постараемся придать позитивную динамику в отношениях между Беларусь и Европейским союзом.