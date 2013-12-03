Александр Лукашенко: Что касается Польши и Литвы. Какие бы они ни были - нам надо сотрудничать

Новости Беларуси. Задачи по наращиванию экспорта для притока валюты в страну – приоритет Беларуси. Об этом 3 декабря заявил президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения дипкорпуса. Назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы Республики Беларусь в Польше, Литве, Ираке и Турции, Аргентине и Эфиопии. В настоящее время Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 173 государствами мира, в 51 из которых открыты дипломатические и консульские представительства.

Александр Лукашенко напомнил дипломатам, что им необходимо трудиться на увеличение экспорта страны, а также создавать условия для работы в этом направлении руководителям предприятий и членам правительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Геополитика нам не нужна, мы не собираемся играть в эти игры, в которые играют 7-8 известных государств. Нам это абсолютно не нужно! Нам политика нужна для того, чтобы представить страну, защитить ее интересы. Все остальное – это торговля, это экспорт. Вот, что сегодня я требую от послов. Если ты хочешь быть послом, пожалуйста, подумай, прежде чем туда ехать. Это задача № 1. Политика политикой, но торгово-экономическое сотрудничество, экспорт является, как видим, приоритетом нашей внешнеэкономической деятельности, и от этого никуда не денешься. Будет экспорт – будет валюта, будет валюта – нашим политическим противникам нечего будет сказать. У них одна проблема и одна болтовня – дестабилизировать обстановку на валютном рынке. Это их главнейшая задача. Они думают, что если мы валютный рынок обвалим, значит, обвалится страна. Ничего подобного, никто никуда не обвалится. Но эту проблему нужно решать.

Посол есть посол. Пока там достучится руководитель «МАЗа», «БелАЗа» до какого-то фирмача или же министра, вы это сделаете за сутки. Вы люди уже не новички в дипломатии. Начинайте разворачиваться более активно, никого и ничего не бойтесь. Один ваш показатель, который решать будет всегда вашу судьбу, – это экспорт в страну вашего пребывания.

Президент отметил, что работникам МИД, дипломатам необходимо активнее вести работу с молодежью, чаще бывать в вузах, читать лекции.

Александр Лукашенко:

У нас же целый факультет, который готовит молодежь, специалистов. И туда поступают не худшие. Естественно, они должны иметь перспективу работать на страну в этоф должности.

Владимир Макей, Министр иностранных дел республики Беларусь:

Наши [представители] в этом году участвовали в отборе при поступлении студентов на ФМО и другие вузы. И дальше мы будм отслеживать талантливых и выдающихся специалистов.

Александр Лукашенко:

МИД должен работать, периодически послы должны бывать там, читать лекции, выступать перед будущими дипломатическими работаниками. Студенты, завтрашние дипломаты будут понимать, куда они идут и чего от них хотят.

Обращаясь к назначенным послам в Польше и Литве, Александр Лукашенко отметил необходимость выстраивать диалог с соседними государствами, несмотря ни на что. Причем речь не только о политике, но и о экономических связях.

Александр Лукашенко:

Что касается Польши и Литвы. Это наши страны-соседи, как бы мы с ними ни жили сегодня, какие бы у нас ни были отношения, соседей, мы уже давно говорим и не нами это придумано, не выбирают. Нам, какие бы они ни были, надо настраиваться на позитивную работу, искать контакты с ними, нам надо с ними сотрудничать. Видит Бог, мы так и поступаем, это наша линия, и то, что у нас порой не получается - это не от нас зависит, слишком неадекватные, скажем так, к нам требования предъявляют с той стороны, на которые мы пойти не можем, сегодня по крайней мере, да и не думаю, что завтра и послезавтра сможем.

Александр Король, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике:

С учетом того, что у нас достаточно развитая товаропроводящая сеть, в Литве, многие предприятия наши активно работают, плюс у нас достаточно много инвестиционных проектов и сегодня реализуются литовскими компаниями. И в деревообработке, и в пищевой обработке, и в сельском хозяйстве. У нас большие объемы инвестиций вкладываются и в лидском регионе, и в Могилевской свободной экономической зоне. У нас есть сборочное производства в Литве, которые тоже работают на производство продукции по европейскому сертификату. Поэтому этой работой мы будем в дальнейшем заниматься и, естественно, сохранять нормальные, соседские, дружеские отношения, в том числе и в политической сфере.

Александр Аверьянов возглавит дипмиссию в Польше. До этого он руководил департаментом внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси. Сейчас в МИД на этой позиции будет работать Игорь Назарук. Президент дал согласие на назначение его на эту должность и Сергея Михневича генеральным консулом Беларуси в польском Гданьске. Ранее работавший там Александр Король сейчас будет представлять интересы нашего государства в Литве. Его Глава государства назначил послом.

Александр Аверьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:

Обращено внимание на необходимость развития регионального сотрудничества, учитывая, что у нас значительные диаспоры, как белорусская в Республике Польша, так и польская диспора в Республике Беларусь.

Важный вектор развития сотрудничества с Турцией и Ираком. Белорусскую дипмиссию в этих странах возглавит Андрей Савиных. До этого он руководил управлением информации и как прес-секретарь делал в СМИ заявления от имени внешнеполитического ведомства нашей страны. Обращаясь к новому послу, Президент подчеркнул важность работы не только в Турции, но и в Ираке.

Александр Лукашенко:

Ирак очень нуждается сегодня в той продукции, которую мы производим. Ирак востанавливать нужно и, естественно, каким бы ни было правительство там сегодня, завтра, оно будет этим заниматься. В этой связи мы можем предложить Ираку очень большую номенклатуру наших товаров. Это не должно быть пристежкой к работе посла в Турции. Там надо очень серьезно работать не только послу, надо активнее подключать наших членов правительства и руководителей предприятий.

Нам непростительно, что у нас такие отношения с Турцией. В политике, вроде, все нормально, личные контакты есть. А экономика, торгово-экономические отношения и сотрудничество никуда не годно. И Турция в последнее время настроена на позитив с Беларусью. Нам надо это активнее использовать.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Турции более двух десятков лет. За это время страны достигли высокого уровня межгосударственных связей. Сотрудничаем в сфере культуры, образования, спорта и туризма. А вот взаимную экономику стоит подтянуть, тем более, потенциал есть.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству:

Ставится задача по диверсификации поставок белорусской продукции на турецкий рынок. И речь идет о наукоемкой продукции, продукции с высокой степенью добавленной стоимости.

Моя работа в Турции ни в коем случае не должна заслонять важную задачу возобновления торгово-экономического и политического взаимодействия с Ираком. Мы можем предложить этой стране большой спектр нашей продукции. Это и автомобильная, и тракторная техника. Это и наши строительные технологии, наши разработки в энергетике. В этой связи нам необходимо не просто выйти на прежний уровень сотрудничества, но и значительно превысить его.

Торговое взаимодействие со странами Африки также важно для Беларуси. Обращаясь к послу в Эфиопии, постоянному представителю Беларуси при Африканском союзе, Дмитрию Куптелю, Александр Лукашенко пожелал более активной работы.

Александр Лукашенко:

Да, нам, может быть, надо использовать свои старые контакты, которые были в Эфиопии с Советским союзом. Обосновываться в этой стране и активнее с этой территории работать не только с соедними государствами, а с Союзом африканским. Эти все контакты у нас были, их надо продолжать. Мы будем отсюда поддерживать это направление, но уже по вашей указке, потому что вы там на месте и вы должны говорить, что надо делать и как надо делать.

В тройку интересных стран для долгосрочного и выгодного сотрудничества Беларуси в латиноамериканском регионе наряду с Венесуэлой и Бразилией входит Аргентина. Туда налаживать связи и укреплять контакты поедет Виктор Козинцев.

Виктор Козинцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Аргентинской Республике:

Имеются достаточные перспективы, чтобы, в том числе, нарастить поставки продукции «Гомсельмаша», определенные наработки просматриваются для наших тракторостроителей, автомобилестроителей. Из Аргентины мы планируем работать на весь конус Южной Америки: Чили, Перу, Уругвай. Определенные наработки в этих странах имеются, но присутствие и назначение посла должно способствовать развитию отношений и с этими странами.

Андрей Евдоченко возглавит дипмиссию в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. На дипслужбу в Черногорию и Республику Македонию по совместительству уедет Владимир Чушев. Александр Хайновский назначен послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

По дипломатическому протоколу «новые» и «бывшие» послы в стране дипмиссии не встречаются. Одни уезжают, и только тогда другие приезжают. Официально вступают в должность лишь после вручения верительных грамот. Сегодня назначенные дипломаты уже буквально через месяц будут представлять интересы нашего государства за рубежом.

Представляя кандидатов на должности послов, министр иностранных дел Владимир Макей отметил, что большинство из них имеют второе экономическое образование, что особенно важно с учетом задач, которые глава государства ставит по наращиванию экспорта. Практически все назначенные послы возглавят дипмиссии впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.