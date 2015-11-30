Александр Лукашенко: Быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий

Новости Беларуси. Создание автомобилей на основе китайских технологий, но с использованием белорусского опыта. Именно такую задачу поставил сегодня, 30 ноября, глава государства при обсуждении проекта по организации производства по сборке легковых автомобилей. В настоящее время крупноузловую сборку белорусско-китайских машин организовали под Борисовом. В свое время президент не раз говорил о том, что создать нужно по-настоящему народный автомобиль. Хороший по качеству, а главное — доступный по цене. Сегодня машины «БелДжи» пользуются спросом. Президент поднял вопрос о реализации произведенных авто.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Моя мечта, чтобы мы имели не только производство большегрузных автомобилей, грузовых автомобилей средней грузоподъемности, тракторов и прочее. Но и легкового автомобиля близко к народному, чтобы наша страна могла обеспечивать потребности юридических и физических лиц собственным легковым автомобилем.

Естественно, создавать самим с нуля легковой автомобиль сегодня – это смерти подобно. И не для Беларуси эта тема, поскольку рынок не тот и так далее, и тому подобное. И, самое главное, ведь многие государства, которые производят легковые автомобили не просто на годы, на века шли вперед. И создавать легковой автомобиль, а потом конкурировать с этими странами, которые производят хорошие автомобили сегодня: те же «мерседесы», те же японские автомобили, корейские и так далее, – очень сложно.

Была поставлена задача — найти страну, которая готова нам помочь на основе их и наших технологий создать приемлемый автомобиль, автомобиль для нашего народа, чтобы он и по качеству, и по цене был для нас выгоден. Нам протянула руку Китайская Народная Республика. Более того, сегодня Китай по этим товарам практически завоевывает мир, китайцы продвигают свои автомобили, они уже и хорошего качества. Мы в этом убедились на примере «Джили», собирают у нас некоторые компоненты автомобилей, мы поставляем для этой сборки. Посмотрев на это производство сборочное, мы приняли решение — быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий. Там, где мы можем, а мы можем, опыт у нас есть сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Национальной академии наук, и в прикладной науке также.

Первый вопрос: где будем продавать? Будет ли рынок для наших автомобилей? Второй вопрос — вопрос финансирования. Третий вопрос — это вопрос, собственно, производства. Вот на все эти вопросы я хотел бы от вас получить ответ.

Сейчас в Борисовском районе полным ходом идет строительство завода по производству легковых автомобилей. В перспективе предприятие намерено выйти на выпуск сначала 60, а потом и вовсе 120 тысяч автомобилей в год. Большую часть машин поставлять будут на экспорт — практически 90%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ставим задачу дойти до 120 тыс. автомобилей в этом виде, произведенных по полному технологическому циклу со сваркой, покраской, подготовкой. Уровня локализации не менее 50% должны достичь к июлю 2018 года. На это дело будет задействовано много наших предприятий. Уже сегодня программа по импортозамещению развернута.