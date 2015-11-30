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В развитии особой экономической зоны в Астраханской области может принять участие Беларусь

30 ноября 2015 14:03
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Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в развитии особой экономической зоны на территории Астраханской области. Делегация этого российского региона сегодня, 30 ноября, обсуждала в Минске перспективы сотрудничества со своими белорусскими коллегами.  Среди приоритетных сфер взаимного интереса: станкостроение, текстильная промышленность и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Маркелов, вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Российской Федерации:
Есть очень много интересных моментов для сотрудничества. Это промышленность, связанная с созданием особой экономической зоны в Астраханской области, станкостроение, это возможность приобретения техники, которая производится в Беларуси, сельскохозяйственная техника, автомобильная техника, обслуживание ее.
Есть возможность нам представить свои продовольственные товары на продовольственных рынках Астраханской области. Там, безусловно, присутствует продукция нашей текстильной промышленности, также продукция Госпищепрома, Минсельхозпрода. Необходимо учитывать эти позиции, которые имеют определенный интерес для Астраханской области.

# Беларусь-Россия # Константин Маркелов

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