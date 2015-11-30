Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 29 ноября: пенсии и перенос пенсионного возраста в Беларуси

Пенсия — это когда целый день думаешь, что будешь смотреть вечером по телевизору, чтобы утром было что вспомнить. Вы смотрите телеканал РТР-Беларусь и ток-шоу «Что происходит». Большое спасибо, что с нами.

Вы знаете, большинство дискуссионных программ, которые вы могли видеть на этой неделе, посвящено событиям в Сирии и тому, что происходит после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. Мы решили обсудить более мирную тему, а все-таки тему войны оставить нашим российским коллегам. И сегодня, 29 ноября, поговорим о пенсии, о переносе пенсионного возраста. «За» и «против». Что это: зло или благо?

Гости программы:

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков;

Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского;

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук;

Зинаида Мандровская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Елена Крутько, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Александр Лученок, заведующий отделом макроэкономического регулирования института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор.