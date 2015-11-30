Конференция ООН об изменении климата стартовала во Франции с участием белорусской делегации

Новости Франции. 30 ноября Франция стала центром обсуждения планетарной проблемы. Буквально полчаса назад в Ле Бурже стартовала 21-я конференция ООН по вопросам изменения климата. Обсуждать новое соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, будут лидеры 150 государств.

Участие в диалоге принимает и белорусская делегация. В ее составе: представители Министерства иностранных дел, Минприроды и национальные эксперты в области вопросов изменения климата.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среди Республики Беларусь:

Республика Беларусь за последнее десятилетие в рамках результативности экологической деятельности поднялась с 78 на 32 место в целом среди стран мира. Экологический след, который оставляет Республика Беларусь, сократился практически в два раза по сравнению с 2005 годом.

Белорусская делегация примет участие в доработке проекта нового климатического соглашения с учетом интересов Беларуси. В целом участники встречи должны договориться о сокращении глобальных выбросов парниковых газов в 2 раза на протяжении ближайших 35 лет. Конечная цель — не допустить повышения уровня глобальной температуры более чем на 2 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.