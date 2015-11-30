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Конференция ООН об изменении климата стартовала во Франции с участием белорусской делегации

30 ноября 2015 14:05
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Новости Франции. 30 ноября Франция стала центром  обсуждения планетарной проблемы. Буквально полчаса назад в Ле Бурже стартовала 21-я конференция ООН по вопросам изменения климата. Обсуждать новое соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, будут лидеры 150 государств.

Участие в диалоге принимает и белорусская делегация. В ее составе: представители Министерства иностранных дел, Минприроды и национальные эксперты в области вопросов изменения климата. 

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среди Республики Беларусь:
Республика Беларусь за последнее десятилетие в рамках результативности экологической деятельности поднялась с 78 на 32 место в целом среди стран мира. Экологический след, который оставляет Республика Беларусь, сократился практически в два раза по сравнению с 2005 годом.

Белорусская делегация примет участие в доработке проекта нового климатического соглашения с учетом интересов Беларуси. В целом участники встречи должны договориться о сокращении  глобальных выбросов парниковых газов в 2 раза на протяжении ближайших 35 лет. Конечная цель —  не допустить повышения уровня глобальной температуры более чем на 2 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# ООН # Ия Малкина

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