Александр Лукашенко: Было очень важно, как проголосуют белорусы при сильном влиянии извне

Новости Казахстана. День большой политики в Казахстане. Совет глав государств СНГ и Евразийского экономического союза принимает поселок Бурабай Акмолинской области. Саммит Содружества, где стороны обсудили 17 вопросов, уже завершен. До его начала Нурсултан Назарбаев от имени лидеров СНГ поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что выборы в Беларуси прошли по стандартам ООН, ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам президента, было очень важно, как проголосуют белорусы при таком сильном влиянии извне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да, мы пытались восстановить наши отношения с Европейским союзом, нашим одним из основных партнеров экономических, торгово-экономических, я это не скрывал. Мы сделали все, что от нас потребовали, попросили наши партнеры. В конце, после выборов, был поставлен вопрос: что дальше? Что дальше, вы знаете. Пришлось признать, что в Беларуси выборы прошли, как здесь президент России сказал, в соответствии даже с теми стандартами, которых у нас нет, но которые от нас требуют постоянно и в Организации Объеденных Наций, и ОБСЕ, и ПАСЕ и прочих структур. В этой связи хотел бы отметить роль Содружества Независимых Государств. Вот это тот вопрос, где СНГ во всех постсоветских республиках, членах СНГ, играет реальную практическую роль. И после того, когда в данном случае Сергей Николаевич Лебедев выходит и дает заключение от всех представителей наших стран, уже сложновато и западным государствам формулировать свои заранее подготовленные повестки. Хотелось бы, чтобы по другим вопросам СНГ играло более существенную роль. СНГ, действительно, как площадка переговорная, насколько мы способны что-то здесь обсуждать и решать, очень важна. Разрушать ее ни в коем случае нельзя. Вот посмотрите на позицию Украины. Грузия вышла в свое время из состава СНГ, и потом у меня было много разговоров с президентом тогдашним Грузии, и он уже понимал, что СНГ не вредило Грузии. Но выйти – вышли, а вернуться уже сложнее. Точно так же и с Украиной.