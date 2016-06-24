Александр Лукашенко: белорусско-индийским отношениям нужно придать дополнительный импульс

Новости Беларуси. В Ташкенте проходит расширенное заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем участвует Президент Беларуси.

Этот саммит – первый, в котором наша страна представлена на высшем уровне в новом статусе наблюдателя. Членами Шанхайской организации сотрудничества, она основана 15 лет назад, являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Шесть стран имеют статус наблюдателей.

Изначально объединение создавалось для противодействия терроризму и экстремизму в регионе Средней Азии. Однако по мере развития организации вопросы безопасности были дополнены экономическим и гуманитарным блоками. Государства также активно взаимодействуют в научно-технической, культурной, образовательной и туристической сферах.

Сейчас на стадии приема в Шанхайскую организацию сотрудничества находятся Индия. Страна вышла на первое место в мире по темпам роста экономики.

Об углублении белорусско-индийского сотрудничества 24 июня шла речь на встрече Президента нашей страны Александра Лукашенко с премьер-министром Индии Нарендрай Моди. Она состоялась в Ташкенте. Между странами существует достаточная договорно-правовая база, чтобы отношения могли успешно развиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших отношений, господин премьер-министр, то я должен сказать, что они развиваются достаточно динамично, но в последние годы чувствую, что нужен дополнительный импульс, толчок к развитию наших отношений. И во время визита президента Индии в Беларусь (это был очень успешный и хороший визит) мы договорились о том, что примерно в 2018 году мы сможем выйти на товарооборот в миллиард долларов. Но, естественно, под этот миллиард нам надо создать некую дорожную карту, экономическую, чтобы достичь этого рубежа. У нас есть очень серьезные проекты, двусторонние проекты, которые сегодня реализуются и в сфере фармакологии, фарминдустрии и в сфере обороны, других направлений. У нас очень хорошо развивается сотрудничество между Академиями наук, сообществами ученых. Такие научно-технические проекты в сфере энергетики, космические технологии, зеленая индустрия, нано-, биоиндустрия, робототехника, фармацевтика, о которой я говорил, особенно атомная энергетика, получили свое развитие между Индией и Беларусью. Мы серьезно готовимся посетить в ноябре 2016 года Международную торговую ярмарку в Нью-Дели, где будет запланированное уже сегодня проведение дней белорусской науки в Индии. Словом, у нас есть хорошие направления сотрудничества. Но я считаю, господин премьер-министр, что на этом останавливаться нельзя, надо двигаться вперед. И мы, конечно же, ждем вашего большего присутствия в центре Европы. Думаю, что для великой Индии это будет неплохо. И мы готовы реализовать ваши интересы в Беларуси настолько, насколько это вам выгодно.

По итогам саммита принята Ташкентская декларация. Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества договорились о расширении торгово-экономического взаимодействия внутри объединения. Поддержку получила инициатива КНР о создании «Экономического пояса Шелкового пути». Принят ряд конкретных мер по борьбе с трансграничной преступностью.