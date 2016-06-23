Инвестиции, экспорт и высококвалифицированные кадры: итоги V Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Курс на инвестиции, развитие экспорта и подготовку высококвалифицированных кадров. В Минске завершилось важнейшее политическое событие – V Всебелорусское народное собрание. Итоги форума, участие в котором приняли 2,5 тысячи делегатов со всех регионов республики, а также гости из более чем полусотни стран, подвел 23 июня Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что выбранный путь должен обеспечить неуклонный рост благосостояния людей, динамичное развитие страны, укрепление ее позиций в международном сообществе.

се решения форума отражены в проекте итоговой резолюции, которую приняли делегаты народного вече. Было сформировано и обращение к соотечественникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти дни Дворец Республики стал главной дискуссионной площадкой страны. Для участия в V Всебелорусском народном собрании в столицу прибыло больше 2,5 тысяч человек. Это люди абсолютно разных возрастов и профессий. Главное условие для участия в народном форуме – это знать проблемы страны изнутри и, конечно, быть небезразличным к ее судьбе.

Уже после первого дня работы народного форума стало очевидно: коллективное обсуждение проделанной работы и совместное определение планов развития на ближайшие пять лет – дело, которое приносит видимые результаты. Еще до принятия предложенной социально-экономического развития в документ были внесены существенные поправки и дополнения.

Игорь Марзалюк, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики национального собрания Республики Беларусь:

Праекты па сацыяльна-эканамічнаму і палітычнаму развіццю краіны на сённяшні дзень – ужо ў працэсе абмеркавання ўнесена больш 300 прапаноў. Для людзей гэта не галачка, не фармальнасць. Гэта, сапраўды, рэальная камунікацыя. Гэта форма, у працэсе якой мы імкнемся знайсці кансэнсус унутры грамадства. Таму што вельмі важны сацыяльны зрэз. Ён разнастайны. Тут розныя групы насельніцтва прадстаўлены. Вось гэта ўсё разам стварае непаўторную атмасферу.

Во второй день всебелорусского диалога, как и накануне, в центре внимании делегатов – основные положения предложенного проекта развития страны.

Главная цель на текущую пятилетку – существенное повышение качества жизни людей, который будет основан на повышении роста экономических показателей. Рецепт успешной экономической деятельности уже выписан: работать над конкурентоспособностью товаров, привлекать инвестиции и вкладывать средства в инновационные технологии. Стратегия развития Беларуси будет основываться на нескольких приоритетах: инвестиции, информатизация, молодежь, экспорт и занятость

Ольга Захаренко, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Ушачского районного Совета депутатов:

Наша страна как все мировое сообщество должна достичь высокого уровня именно в информационном прогрессе, в плане интеллектуального высокого уровня. Мы не единожды уже доказывали свой высокий уровень, но информатизация общество во всех ее проявления, безусловно, привлечение инвестиций. Не только иностранный капитал, но мобилизовать ресурс, который у нас есть, наш капитал, потому что наше – это наше. Безусловно, свой менталитет, своя культура. Это очень важно. И вот это надо объединять.

Наталья Кочанова, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Очень важно было услышать еще и делегатов, которые говорили о тех вопросах, проблемах, которые еще необходимо решать в той или иной сфере, в том числе социальной. В целом, в общем-то, я для себя сделала вывод в очередной раз, что те принятые законодательные акты, которые есть в нашей стране, действуют в социальной сфере, абсолютно выверенные и правильные.

Лидия Ермошина, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Делегаты приняли активное участие в обсуждении насущных вопросов нашей жизни, нашего развития. Однако я хотела бы сегодня услышать позицию наших делегатов по тем очень важным предложениям, которые, кстати, повлияют и на работу наших прежде всего представительных, исполнительных органов, и жизнь вообще людей, те предложения, которые высказал глава государства. И мне хотелось бы, чтобы делегаты действительно подошли к такому свободному доверительному разговору.

Михаил Русый, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Идет такой продуктивный, продуманный разговор о том, как извлечь уроки из того, что мы прошли, и сделать еще лучше. Задача поставлена – 7,5 млрд долларов мы должны продать продукции на экспорт. Вроде бы, цифра ни о чем не говорит, но это новые рабочие места, новые технологии, заработная плата достойная, это конкурентоспособное сельское хозяйство. Рентабельность – 10%. Это не заоблачные какие-то задачи. Это реальные задачи.

Сегодня перед началом работы в кулуарах делегаты признавались: вчера, после официального завершения обсуждений, дискуссия продолжилась. Представители трудовых коллективов хотели осмыслить услышанное и понять, как применить генеральный план на местах.

Александр Мошенский – «акула» отечественного бизнеса. Дела «ведет» в соответствии с собственными планами. Тем не менее ориентиры на следующую индивидуальную пятилетку предприятия после вчерашнего заседания существенно подкорректировал.

Александр Мошенский, делегат V Всебелорусского народного собрания, генеральный директор предприятия:

Для нас, например, следующая пятилетка – это не так инвестиции в металл, в оборудование, как инвестиции в людей, в новые рынки сбыта, в инновационные подходы ведения производства. Это что касается нашего случая. А дальше каждый, наверное, для себя определяет сам, куда и как ему двигаться.

Семь минут, чтобы быть услышанным. Именно столько по регламенту было у делегатов, чтобы рассказать о достижениях, планах и представить свои инновационные идеи.

Особый акцент во V Всебелорусском собрании был сделан на внедрении новых технологий во все сферы общества и создании так называемых экономики будущего. Ее локомотив экономики – научные разработки. За последние пять лет белорусская наука сделала качественный «скачок». В следующие пять лет намечена реализация более 80 крупных проектов: строительство атомной электростанции, организация производства отечественных легковых автомобилей, разработка новых месторождений калийных удобрений, создание Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Объем инвестиций в эту отрасль оценивается больше чем в 25 миллиардов долларов.

Владимир Гусаков, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Пересмотрено общее число занятых наукой, омолодились составы отделов и лабораторий, созданы творческие коллективы. Наука в большей мере нацелена на зарабатываемость средств. Сейчас примерно две трети оборота финансовых ресурсов академии – это различные внебюджетные источники. Объемы работы продукции постоянно возрастают, в том числе обеспечен запланированный рост и в 2015, и в 2016 годах, хотя одновременно усиливаем и фундаментальную часть.

Второй день народного форума стал настоящим дискуссионным клубом. Существующие проблемы озвучивались и обсуждались коллегиально с непосредственным участием главы государства. Главная задача, которую предстоит решить в самое ближайшее время, – помочь новейшим разработкам ученых получить «путевку» в жизнь. Для этого нужно найти «точки соприкосновения» между наукой и производством.

Владимир Гусаков, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Имеем очередное поручение Президента – обеспечить широкое внедрение научных результатов. Как оно выполняется. Национальная академия наук Беларуси целенаправленно преобразуется в крупную научнопроизводственную корпорацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Академия наук в последнее время изменилась кардинально. Если раньше мы видели Академию наук как собрание теоретиков, может быть, преимущественно теоретиков, творческих людей и так далее. Я исходил из того (я еще помню и со своей работы в реальном секторе экономики), мы приезжаем на площадки какие-то, мы приезжаем в поле, и нам показывали все время, какие сорта растений возделываются. Мы ахали-охали. И горох, и люпин, и пшеница, и тритикале, и так далее. Но это было полсотки, а, может быть, еще меньше. Мы смотрели на это и спрашивали: «Вы чем прополку осуществляли?» «Столовой вилкой». Ну, на полсотки можно. Но мы всегда требовали от ученых: вы покажите, как это в производстве будет. Вот стал Президентом, меня привезли на эти участки, в эти цеха и опять это показывают.

И тогда мной было принято решение: если вы что-то создали, покажите это в производстве, в нормальном производстве, в сельском хозяйстве. 100 гектаров посейте, обработайте той техникой, которую крестьяне сегодня используют, химпрополка, удобрения и так далее. И покажите результат. Результата не было. Поэтому было принято решение о совершенствовании и даже реформе Академии наук. И они начали заниматься новейшими направлениями, о которых я говорил в докладе. Вы, наверное, слышали: нанотехнологии изобретают, биологические и прочие исследования, пошли в оборонку. И не просто теоретические какие-то наработки осуществляют, не просто анализируют то, что мы собираем по всему миру – они занялись производством.

Ученые жалуются на производственников. Вы посмотрите, посмотрите, что мы изобрели – космос! Не космический аппарат, а такое великое, чего в мире нет. А вот эти вот в Правительстве – Семашко и так далее, хотя он ученый и конструктор – он плохой, министры плохие, они не берут наши разработки. И мной было принято однозначное решение. Главное, что я хочу сейчас подчеркнуть, долго вас к этому подводил. Главный человек, главная организация, которая отвечает за внедрение инновационных продуктов, продукции, услуг и так далее, – Академия наук. Если ученые произвели, и они за это несут ответственность, предлагают в производство ту или иную продукцию, производство не имеет права от нее отказаться. Да, не всегда ученые производят то, что нам сегодня надо. Во-первых. А во-вторых, может, нам вообще никогда не надо. Бывает и такое. Они только Президенту могут пожаловаться. Только. После принятия решения никаких жалоб не было. Но если не будет научных каких-то разработок и освоений, если не будет в этом динамики, ответственность несет Академия наук и Гусаков как руководитель Академии наук.

Отдельное внимание – развитию регионов. Повышение уровня жизни в каждой области – залог общего благосостояния. Среди лидеров в соревновании регионов по выполнению социально-экономического развития – Витебская область. За заслуги витебчане попали на Республиканскую доску почета, что называется, «в полном составе». Представители самого северного уголка страны уверены: текущая пятилетка должна стать еще более масштабной по размаху перемен.

Владимир Терентьев, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Витебского областного совета депутатов:

Областной и районный Совет депутатов особенно пристальное внимание уделяет положению дел в малых населенных пунктах, оказывают людям современную помощь и поддержку. Это зона нашей ответственности, Советов депутатов. Мы думаем, что, может быть, назрела необходимость принятия новой программы возрождения и развития села. Нельзя допустить, чтобы эти маленькие деревни исчезли с карты нашей страны. Есть много способов сохранения: развитие агроэкотуризма, фермерского хозяйства, поддержка со стороны крупных агрогородков. Этот вопрос требует обсуждения не только местных органов власти, но и на уровне Правительства. Дорогие друзья, нельзя бросать нашу родную родину, ведь многие здесь, кто сидит в зале, свои первые шаги, свой старт в большую жизнь получили именно там.

Александр Лукашенко:

Что касается малых деревень. Молодец, абсолютно правильно поднял очень актуальный вопрос. Правда, я на него отвечал и высказывал свою точку зрения. Думаю, вам, делегатам, тоже надо бы подумать над этой проблемой. Просто повторюсь: мы определились, что на селе главными центрами жизни людей будут агрогородки. Мы их построили более полутора тысяч. Это была тяжелейшая работа. Это, что называется, вернуть долги города селу. Мы это в советские времена все время декларировали, правда, не у нас, в Беларуси, а там, в Кремле. И ничего не делали. Заболтали этот вопрос. И надо было, в конце концов, долги возвращать. Я говорил, что мы в село направили больше 50 млрд долларов за две программы, которые мы осваивали по возрождению села. Даже перекос наметился. Мы социальную сферу толкнули вперед, создали хорошую социальную сферу, а во многих местах производство отстало. Тогда мы схватились за молочно-товарные комплексы. Вы помните эту программу. Но на сегодняшний день кроме агрогородков второй уровень – это бывшие центры присоединенных хозяйств. Вы знаете, что мы объединяли по два, по три хозяйства, создавали огромные комплексы сельскохозяйственные. Включали в интегратор, как его называют аграрии, и к интегратору подключали 2-3, а то и больше хозяйств, а в этих хозяйствах были центральные усадьбы. Там немало молодых людей. Там есть дети, семьи, есть культура, торговые центры и так далее. И третий уровень, как мы их когда-то называли, – неперспективные села. Плохое слово – «неперспективные». Но понятно, давайте будем реалистами, что вот этой мелкоты, о которой говорил предыдущий оратор, в нашей стране очень много. И они нам в таком количестве сегодня при таком населении на селе, а население имеет тенденцию хоть немного, но к уменьшению. Аграрными вопросами на западе занимаются 6-7% населения, у нас пока в селах живет 25%, под 30% населения. Естественно, в этом плане появляется новая техника, новые технологии, инновационные, нано- и прочее. И населения нам столько на селе не нужно будет. Будет идти миграция из села. Поэтому вот этот третий уровень малых деревень, о которых он говорил, где меньше 50 человек населения. Ну, если 50, так это еще ничего. А то осталось и 5 человек, и 7 человек. Работающих вообще не осталось. Мы не говорим о том, что это неперспективное село. В этом плане я очень рассчитываю на видных людей. Мы предложим людям видным, особенно бизнесменам, таких примеров очень много. Он родился в этой неперспективной деревне. Это копейки для него, чтобы ее как-то привести в порядок, возродить.

В этом зале от постановки проблемы до поиска путей ее решения проходит всего несколько минут. После авторитетного обсуждения вырабатываются конкретные шаги.

Актуальный вопрос – создание льнохолдинга – у главы государства на особом контроле. Главное условие – чтобы все участники будущего гиганта были готовы к серьезным переменам. Александр Лукашенко подчеркнул: лен в нашей стране – «политическая» культура.

Владимир Терентьев, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Витебского областного совета депутатов:

В текущем пятилетии необходимо перейти от слов к делу и реализовать вашу, уважаемый Александр Григорьевич, идею создания холдинга «Белорусский лен», где главным локомотивом после модернизации должен стать Оршанский льнокомбинат. Он должен объединить предприятия в производственной цепочке от поля до прилавка.

Александр Лукашенко:

Мы занялись вообще перестройкой льнокомбината Оршанского, который будет во главе этого холдинга. Мы занялись перерабатывающими предприятиями, которые тресту в льноволокно, определились, сколько будет этих льнозаводов. Определили для них с учетом мирового опыта, особенно логистики продукции, зоны сельскохозяйственные, вплоть до конкретных полей, где будет возделываться лен. Лен для нас – это политическая культура. Посмотрите на герб – там лен. А мы его подзагубили в свое время. Все это выстроено. В прошлом году, в позапрошлом мы получили близко к тому, что хотели в результате. И вот, модернизировав, определившись, какой это будет холдинг, сегодня можно идти от сельхозпредприятий через льнозаводы к льнокомбинату, объединяя их в единый холдинг. Поэтому надо, Андрей Владимирович, в Правительстве проработать этот вопрос, и окончательное должно быть по этому вопросу решение.

Из сел – в шахты. «Беларуськалий» – сегодня ведущее отечественное предприятие, узнаваемое, без преувеличения, во всем мире. Каждая пятая тонна в экспорте калийных удобрений – белорусская. Сегодня наша страна калийные удобрения поставляет более чем в 100 государств. Предприятие идет, что называется, «в ногу со временем» – в прошлой пятилетке запустили два новых завода. Несмотря на успехи, сегодня перед производством стоят новые задачи.

Иван Головатый, делегат V Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Сегодня нам нет равных в мире по основным параметрам, от которых зависит срок работы калийного предприятия, извлечение руды из недр, извлечение полезного компонента из добываемой руды. И что наиболее ценно: все самые современные технологии, которые мы внедряем у себя на предприятии, разработаны белорусскими специалистами. Я уверен, что в ближайшие 2-3 года мы пригласим вас, уважаемый Александр Григорьевич, на открытие нового производства, которое также будет выпускать импортозамещающую продукцию на основе калийных удобрений. И фундамент для этого уже заложен в прошлой пятилетке. На предприятии сохранена и действует вся социальная сфера, функционирует 10 детских садов. А в преддверии 1 сентября и Дня шахтера в этом году будет открыт новый детский сад на 320 мест. Продолжается жилищное строительство.

Александр Лукашенко:

Вы помните, когда нам пришлось тут некоторых представителей российского бизнеса отправить в места не столь отдаленные. Началось это сражение. И что сейчас? Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения – готов с вами встречаться. А ради того чтобы на рынке обратили внимание, что мы тут чуть ли не в обнимку уже, – нам это не надо. Мы первыми вышли из пике, мы восстановили свое производство и производим еще больше. Я не говорю о том, что в мире на нас просто молятся и кланяются. Если встает вопрос: «Белорусская калийная компания» со своим товаром или любая другая, даже канадская, которая чуть больше нашей, – чью продукцию, сразу говорят: белорусскую. Почему? Потому что государство гарантирует порядочность этой компании. Вот и все этим сказано. Вот вам частная компания, а вот вам государственная, за которой стоит порядочное государство. Поэтому обращаю ваше внимание: всегда в бизнесе надо быть порядочным. Надо уметь стоять насмерть и терпеть.

Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против. Объединяйтесь, но на наших условиях. Условия нормальные для них. Компания – она существует. «Беларуськалий» (производитель) и «Белорусская калийная компания», которая продает товар. Пожалуйста, давайте возобновим ее работу. Давайте договоримся, сколько будем производить. Сколько вы, сколько мы. Поделим рынки, я открытым текстом говорю, и не будем соперничать друг с другом. Это принесет хорошие дивиденды. Думают. Думайте. Мы не торопимся. Иван Иванович мог бы сказать, может, не столько он, но и он работал, как мне доложили, вчера состоялось подписание прекрасного контракта, исходя из нынешних цен, с Индией. Если с Индией контракт подписан, считайте, что все другие государства пойдут следом. Мы готовы к подписанию контрактов с Бразилией, там еще выше цена, и КНР. А это три основных потребителя калийных удобрений, то есть, мы, сжав зубы, терпели, мы выдержали и мы в этом сражении победили. Вот, что самое главное.

В ближайшее время мы построим два мощных предприятия. «Полесьекалий» я его называю. Под Петриковом. Я внимательно слежу за Полесьем. Это моя гордость. И я стараюсь все, что возможно, на Полесье развивать. Поэтому там будет создан мощный, самый современный, оборудованный по последнему слову техники. Иван Иванович говорил, что через 2-3 года пригласит нас туда. И второе – частная компания «Славкалий» на Любанском месторождении. Будет построен суперсовременный комбинат. И мы станем полными хозяевами на рынке калийных удобрений. Мы все можем. У нас мощная экономика, и не надо деньги, валюту вывозить за пределы страны, чтобы для «Беларуськалия» создавать определенную подземную технику и наземную в том числе. Понятно: комбайн, который добывает эту руду, только немцы, наверное, и американцы производят, да, нам надо один-два их купить. Их, наверное, больше и не надо. Все остальное должно быть наше, тогда мы, получив валюту за продажу калия, эту валюту реинвестируем в наши предприятия и создадим необходимый продукт для «Белкалия». Я говорю о «Белкалии» – это касается всех. Все, что мы можем производить здесь, мы должны производить. Опыт КНР, который я изучаю почти 25 лет, как раз об этом говорит. Китайцы – молодцы. Пусть хуже качеством для начала, но они производили все сами. Порой на коленях, я помню эти времена. Все было на моих глазах. А сегодня посмотрите: высочайшие технологии, Китайская Народная Республика на последнем съезде отказалась от дешевизны, от дешевых товаров и переходит на производство высочайшего уровня товаров. Все. Тот период закончился, когда они насыщались и насыщали мир дешевым товаром. Сейчас – конкурентоспособный, хорошего качества товар. Мы его видим: поезжайте в Центр управления полетами, который мы вместе с ними создали. Да и оборонное оружие мы вместе с ними создавали. Это уровень китайских технологий. Особенно ЦУП – спутник, который мы с их помощью забросили на 34 тысячи км от Земли и так далее. Спутник связи вступает сейчас в строй. Поэтому нам надо быть рачительными, но помнить, что мы сами очень многое можем произвести, и это надо внедрять в производство. Мы, мы и только мы, наш труд и наши мозги. Что не можем – ну, что ж – купили, присмотрелись, произвели.

Комментируя выступления делегатов V Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко потребовал максимально нарастить усилия в части импортозамещения.

Говорили и о социальных вопросах: как «закрепить» специалистов на рабочем месте, поднять престиж семьи, поддержать родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Проблемы не просто обсуждали, но и вносили конкретные предложения.

Марианна Щеткина, делегат V Всебелорусского народного собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части снятия запрета на привлечение к работе в праздничные и выходные дни, а также направления в служебную командировку работающих женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Согласитесь: если за ребенком осуществляет уход другой член семьи, женщина не может быть ограничена в праве реализации своих профессиональных интересов. По нашему мнению, исключительно с ее согласия, она может в этот период повышать свою квалификацию, проходить стажировку, работать в праздничные дни, ведь они оплачиваются в двойном размере. Уважаемый Александр Григорьевич, мы тесно работаем всем общественным объединением с органами власти с государственными органами.

Слоган V Всебелорусского народного собрания – «Вместе за сильную процветающую и Беларусь». Делегаты и участники форума неоднократно подчеркивали: выполнение большой общей задачи зависит от каждого человека на местах.

Планы озвучены, пути их решения намечены. Теперь на первый план выходит желание и умение работать.

Марианна Щеткина:

Уважаемый Александр Григорьевич, вчера вы сказали о том, что надо проводить оптимизацию госаппарата в полтора-два раза. Главное, чтобы уже завтра с большой прытью не приступили к исполнению и не начали механически проводить это сокращение. Без пересмотра функций оптимизация пользы не принесет.

Александр Лукашенко:

Вопрос исполнительской дисциплины. Вот в стране диктатура, диктатура, диктатура. В стране с диктатурой никто два раза не повторяет. А у нас и 5 раз приходится повторять. Вот и вся диктатура. Поэтому давайте вернемся к той нормальной диктатуре, когда руководитель своему подчиненному, как на частном предприятии, один раз сказал и забыл. Как у военных, суперсовременное точное оружие, пилот кнопку нажал, отвернулся и улетел – ракета знает, куда пойти. Осуществил решение и забыл, зная о том, что оно будет реализовано. Поэтому через уменьшение государственного аппарата я ставлю вопрос об усилении исполнительской дисциплины. Это главное. Будет меньше начальников, чиновников – быстрее будем исполнять. В этом меня уже никто не разубедит.

Среди участников сегодняшнего форума – не только делегаты. На Всебелорусское собрание приглашено около 150 гостей, в том числе почти 100 – из-за рубежа.

Беларусь и Сербию объединяют не только дипломатические отношения длиной в четверть века, но и тесные экономические и социальные связи. Почетный консул Республики Беларусь в Белграде о пути, которые прошла Беларусь за годы своей независимости, знает не понаслышке.

Драгомир Карич, гость V Всебелорусского народного собрания, почетный консул Республики Беларусь в г. Белграде:

Я первый раз появился в городе Минске 6 ноября 1986 года, так что у меня есть сравнить: как это было 30 лет тому назад, как сегодня выглядит прекрасный город Минск. Такой оазис мира и спокойствия, как Республика Беларусь в сегодняшнем мире размытых и искаженных ценностей, хотелось бы иметь любому нормальному гражданину мира.

Базыль Сегень, гость V Всебелорусского собрания, заместитель председателя главного правления Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше:

Мы ж, у сваю чаргу, будзем і далей працаваць на карысць захавання і папулярызацыі беларускай спадчыны ў Польшчы, адстойваць добрае імя і інтарэсы нашай любімай Бацькаўшчыны – Беларусі. Яшчэ раз хачу падзякаваць Беларусі за вялікую падтрымку і за запрашэнне нас у якасці дэлегатаў ад беларускага замежжа на V Усебеларускі народны сход.

О необходимости «продвигать отечественное искусство в массы» говорили делегаты «от культуры». Благодаря спектаклям Купаловского театра жители многих европейских стран открыли для себя новую страну – независимую Беларусь. Но в выполнении этой важной миссии театру, как и всему профессиональном искусству, необходимо необходима помощь.

Виктор Манаев, делегат V Всебелорусского народного собрания, заслуженный артист Республики Беларусь:

Так как я служу мастацтву ўжо 36 гадоў, я думаю, што ў нашай галіне для творчай моладзі і для творчых працаўнікоў будзе новы стымул ствараць новыя творы, служыць для сваёй дзяржавы, незалежнай Беларусі.

Один из главных приоритетов в следующей пятилетке – здравоохранение и развитие медицины. Ставка на современные методы диагностики и лечения. В ближайшей перспективе – электронные рецепты и карты пациентов. В приоритете по прежнему доступность медицинской помощи абсолютно для каждого жителя страны.

За последние годы Беларусь накопила огромный опыт по преодолению техногенных катастроф. К нашему мнению прислушиваются, к нам едут за медицинскими знаниями и технологиями.

Александр Рожко, делегат V Всебелорусского народного собрания, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (Гомель):

Опыт нашей страны в преодолении последствий техногенных катастроф, медицинской реабилитации населения востребован мировым научным сообществом. Так, после аварии на Фукусиме японские специалисты именно к Республике Беларусь обратились за помощью. Спустя пять лет наши медицинские подходы к профилактике заболеваний, диспансеризации, лечению и реабилитации внедряются в Японии, которая после Чернобыльской аварии помогала нам.

Всебелорусское собрание – это возможность услышать каждого без исключения. Общие проблемы страны обсуждали, что называется, «без табеля о рангах». Со своими идеями предложениями, вопросами и просьбами на трибуну выходили чиновники руководители высоко ранга и простые рабочие.

Делегат V Всебелорусского народного собрания:

Я работаю мастером на пошивочном участке женской клеевой обуви. В организациях холдинга я начинала работу более 20 лет назад. И с уверенностью могу сказать вам, что коллективы участников холдинга дружные, каждый работник подходит к своей работе с большой ответственностью и качественно выполняет все порученные задания. У нас работают выпускники университетов легкой промышленности и колледжа легкой промышленности, молодые семьи, появляются семейные династии. Это говорит о том, что наш холдинг развивается в правильном направлении.

Не обошли вниманием и тему, которая «на слуху» не только в Беларуси, но и за ее пределами. Делегаты уверены: строительство Островецкой атомной электростанции придаст мощный дополнительный импульс развитию страны. Параллельно с сооружением АЭС создается жилищная и социальная инфраструктура. Так, в Островце за последние годы выросло несколько новых жилых микрорайонов.

С высокой трибуны председатель островецкого райисполкома не только «держал» отчет о ходе стройки, но еще раз подчеркнул: важно развеять любые слухи о небезопасности будущей БелАЭС.

Адам Ковалько, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Островецкого районного исполкома, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Прошло немногим более четырех лет после начала строительства. И сегодня на реализацию этого проекта работают сотни белорусских предприятий и организаций, строители, транспортники, проектные институты, учреждения социальной сферы. Только непосредственно на сооружении Белорусской атомной станции задействовано более 30 организаций, в том числе 22 белорусские. А это более 5 тысяч рабочих мест. Около 30% объемов строительно-монтажных работ выполняются высококвалифицированными кадрами строительного комплекса Гродненской области. Не могу не дать ответ на политические инсинуации, которые звучат из-за рубежья о возможной небезопасности атомной станции. От имени жителей Островецкого района, специалистов хочу сказать, что это абсолютная ложь, которая не соответствует действительности. Беларусь строит надежную и безопасную атомную станцию. Это предусмотрено проектами, техническими регламентами устанавливаемого оборудования, высококлассным исполнением строительно-монтажных работ по операционным и системным контролям.

За два дня работы делегаты «принесли» в общую копилку идей более полутора сотен конкретных предложений. Среди них – пути раскрепощения деловой инициативы, финансовое оздоровление отдельных предприятий и возможности жилищного строительства.

Представили свое видение о том, как закрепить молодые кадры и увеличить туристический поток.

Александр Лукашенко:

Сегодняшний наш форум со всей очевидностью показал, что народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси. Мне очень понравились ваши деловой настрой на работу и одновременно непринужденная дружественная атмосфера собрания собрания. Чувствовалось, что делегаты принимают возложенный на них груз ответственности за решения, определяющие будущее как общества, так и государства. Я благодарен всем делегатам за поддержку, понимание, активное участие в разработке и принятии программных документов. Мы с вами всесторонне обсудили важнейшие проблемы нашей жизни, подвели на самом представительном форуме страны итоги, дали самокритичную оценку сделанному в предыдущем пятилетии. Нами утверждена долгосрочная стратегия развития страны, приняты программные документы на следующие пять лет, выработаны основные направления инновационного обновления страны, модернизации экономики с учетом новых мировых тенденций. Определены перспективы формирования высокотехнологичного бизнеса с упором на инвестиции и новые системы управления. Все это для того, чтобы обеспечить неуклонный рост благосостояния наших людей, динамичное развитие белорусского государства, укрепление его позиций в международном сообществе.

Наш съезд проходит в ответственный период – в преддверии парламентских выборов, которые также окажут значительное влияние на дальнейшую судьбу страны. В очередной раз хочу твердо заявить: никто, кроме белорусского народа, не может решать, как ему жить, как развиваться. Каким законам быть на нашей земле и каким будет Парламент и другие органы власти. Только белорусский народ будет это определять.

Считаю, что проблематика и дух Всебелорусского народного собрания должны стать предметом рассмотрения во всех регионах, коллективах, чтобы вся страна мобилизовала материальные и интеллектуальные силы на решение поставленных задач.

У современной Беларуси – надежный социальный фундамент. Уроки прошлого – для нас опора в настоящем, потому и мнение тех, «кто стоял» у руля в советское время, для руководителей современных по-прежнему авторитетно.

Анатолий Малофеев, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (1996-2000):

Руководитель, какой бы пост ни занимал (большой, малый, средний), он должен отвечать, нести ответственность за свой участок работы. Спустя рукава работаешь на этом деле, не можешь тянуть – иди и занимайся другим делом. Ищите талантливого человека. Сегодня кадры – это основа основ, это было, это есть.

Николай Дементьев, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Верховного Совета БССР в 1990-1991 годах:

Всебелорусское собрание – это особая форма демократии, которая может быть примером для всего мира. И что каждое собрание – это новый этап в развитии государства. И на этом этапе нового развития государства сейчас мы ищем ресурс, который бы соответствовал этому времени. И таким ресурсом является не только научно-технический прогресс, но таким ресурсом являются кадры, а кадры молодые.

Участники собрания подчеркивали: два дня во Дворце Республики царила не просто деловая, но и теплая дружеская атмосфера. В адрес делегатов форума пришла 71 приветственная телеграмма из 31 страны мира: Австрии, Азербайджана, Бангладеш, Бразилии, Бельгии, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии и многих других.

Александр Лукашенко:

Мы с вами приняли программу. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что это не исчерпывающий документ. Какую бы мы программу с вами не принимали, жизнь многообразна, настолько разнообразна, что ее невозможно прописать ни в одном документе. Этой программой мы только определили перспективы, мы только наметили те пути, по которым сможем двигаться к поставленным целям. Но это те пути, которые мы сегодня видим, а если не видим, то мы теоретически уже их увидели, поймали, осознали. Но поскольку жизнь очень многообразна, возникнет масса вопросов, которые мы не видим сегодня, особенно в течение пяти лет. И нам, основываясь, конечно, на этой программе, придется принимать множество решений за пределами этой программы. Я прошу иметь это в виду и смотреть шире на задачи, которые перед нами поставлены.

Сегодня мы провели своеобразный съезд. Самая лучшая форма контроля выполнения тех задач, которые сегодня поставлены, – тематические мероприятия вертикали власти. Вы помните, мы проводили учебу кадров по определенным темам. Поэтому Александру Николаевичу Косинцу, Администрации Президента вместе с Правительством, другими органами власти, полагаю, надо вернуться к этой форме, положить в основу этих мероприятий контроль за исполнением принятых решений на Всебелорусском народном собрании, в том числе контроль за исполнением.

Даже после завершения рабочего заседания не утихали деловые разговоры. Традиционный формат мероприятия – всего два дня активной работы делегатов со всей страны. Но на практике процесс подведения и осмысления итогов занимает месяцы. Обсуждение основных идей программы продолжится уже на местах

Николай Радоман, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива:

Глава государства сегодня остановился на всех, можно сказать, отраслях. И особое внимание уделил, конечно, сельскому хозяйству. И те задачи, которые он поставил, я так полагаю, что нам надо выполнять. Самые главные вопросы – это которые по итогам нацеленности нас, аграриев, – это снижение затратного механизма, уменьшение себестоимости, чтобы создать нам нашу производимую продукцию, чтобы она была конкурентоспособная не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

Ирина Упанчик, делегат V Всебелорусского народного собрания, учитель математики:

Нужны очень качественные учебники. Это основная, пожалуй, проблема, которая на сегодняшний день есть. Но развитие ведь идет, и, мне кажется, в правильном направлении все развивается. Школы постоянно обновляются каким-то новым оснащением, поставляются новые классы химии, физики, очень интересные, с полным набором хорошего инструментария.

Валерий Третьяков, делегат V Всебелорусского народного собрания, главный редактор газеты «Литовский курьер» (Литва):

Вот этот посыл к тому, что нужно создавать нормальные учебники и создавать нормальные условия для получения знаний именно учеников и готовить их к дальнейшей жизни (пусть он идет в ПТУ или в университет), но с каким-то определенным, уже накопленным знанием, и поэтому то, что было сказано Президентом, действительно меня впечатлило.

Сергей Толкачев, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Гомеля:

Я больше всего значения придал тому, что глава государства сказал о перспективах развития здравоохранения в нашей республике. И, конечно, если все получится так, как было сказано, я буду просто счастлив.

Амбициозные задачи поставлены, курс на следующее пятилетие задан. Впереди большая общая работа, результатом которой должен стать выход Беларуси на качественно новый виток социального и экономического развития.