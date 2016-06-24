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Великобритания выходит из ЕС

24 июня 2016 07:30
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Новости Великобритании. Великобритания выходит из ЕС. Британцы, принявшие участие в референдуме о членстве страны в составе Европейского союза, сказали свое твердое «нет». Осталось подсчитать голоса менее чем в 20 округах, а отрыв уже составляет 4%.

На фоне победы евроскептиков рынки уже лихорадит. Фунт обновил исторический минимум, упав ниже 1 доллара 35 центов. Такого не было с 1985 года. Обвалилась и нефть марки «Brent», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А аналитики пророчат раскол внутри Королевства. Впрочем, Северная Ирландия уже заявила, что будет добиваться воссоединения с Ирландией, если выход Великобритании из блока состоится.

# Brexit

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