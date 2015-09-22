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Минск: 22 сентября пройдет очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по Украине

22 сентября 2015 07:43
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Новости Украины. Отвод вооружений и закон об особом статусе Донбасса. В Минске продолжают искать мирные решения украинского кризиса. Как ожидается, 22 сентября пройдет очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы.

Перед этим за круглым столом соберутся представители четырех рабочих подгрупп: по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам. Об этом по итогам переговоров, прошедших в белорусской столице 8-го сентября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Тогда участники встречи поприветствовали установление режима прекращения огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что, в частности,  позволило начать там учебный год. Контактная группа также отметила прогресс в работе подгруппы по безопасности. Речь о плане отвода вооружений калибром менее 100 мм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Контактная группа

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