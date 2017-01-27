Александр Лукашенко: Беларуси надо выстраивать и поддерживать отношения с Сербией

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия намерены выстраивать и поддерживать двусторонние отношения. Об этом 27 января шла речь во время встречи главы белорусского государства и председателя правительства Сербии.

Тесные торгово-экономические контакты двух стран установлены еще в 2009 году. Тогда Беларусь и Сербия подписали соглашение о свободной торговле. За несколько лет товарооборот вырос практически в 5 раз. В 2015 году он составлял более 250 миллионов долларов. А в прошлом году объем взаимной торговли снизился.

Ситуацию необходимо исправлять, – подчеркнул Александр Лукашенко. В непростых условиях надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо наши отношения выстраивать, поддерживать, хотя в последнее время у нас товарооборот немного снизился, а это основа любых отношений, это фундамент любых отношений. И я думаю, что, господин премьер-министр, после вашего визита в Беларусь мы все-таки найдем те болевые точки, которые надо устранить, и мы найдем те пути, которые приведут нас к восстановлению, хотя бы восстановлению, нашего товарооборота. А он был очень высоким. Все-таки за 250 млн долларов мы когда-то имели товарооборот. Это очень прилично для наших республик. И то, что мы сегодня имеем падение, мы всячески должны предпринять максимум усилий для того, чтобы хотя бы достичь того уровня, который у нас был. Я еще раз подчеркиваю: мы к этому готовы, мы готовы сделать для вас все, что мы можем сделать. Запрещенных тем для сотрудничества нет, даже в самые трудные времена мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь. И вы должны знать, что все, что мы можем, я повторяю, мы всегда для нашей Сербии сделаем.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Конечно, нам надо сделать все и увеличить наше сотрудничество по политическим, по экономическим вопросам. Наши отношения всегда были очень хорошие, но нам надо, как вы уже сказали, увеличить товарооборот. Беларусь – это дружественная страна не только Республики Сербия, но и народа Сербии.

Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах. Основные белорусские экспортные статьи – тракторы и автобусы, холодильники, стиральный машины, древесина. Диалог уже налажен в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве. Немало у стран и общих инвестиционных проектов. В ближайшее время с участием сербского капитала будет начато строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.