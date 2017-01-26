Александр Лукашенко: с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации

Новости Беларуси. Науке – стать опорой государственной идеологии, молодым ученым – оказывать господдержку, а изобретения должны приносить пользу, а не пылиться на полках. 26 января во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и педагогическим работникам.

В зале – специалисты из разных областей: медики, физики и аграрии. Но объединяют их практические разработки. Символично, что эта встреча у Президента фактически открыла объявленный в стране Год науки. Он должен стать знаковым и по-настоящему переломным.

Сергею Лелевичу еще нет и 40, но его имя уже широко известно в научных кругах. За плечами – внушительный список престижных публикаций и патентов. Сфера научного интереса молодого ученого – разрушения, которые наносит организму алкогольная и наркотическая зависимости. Задача – не просто обозначить, но и нейтрализовать проблему.

Сергей Лелевич, профессор Гродненского государственного медицинского университета:

Второй патент посвящен средству для коррекции метаболических нарушений в печени, которые были вызваны алкогольной интоксикацией. Мы надеемся, что эти результаты будут иметь и практическое значение, и будем рекомендовать их для дальнейшего использования в клинике.

В кулуарах Дворца Независимости маститые ученые заметно волнуются и называют этот день «главным событием в своей научной биографии». Здесь настоящий интеллектуальный цвет страны.

Александр Вабищевич, доктор исторических наук, профессор Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Подводим итого сделанному за прошлые годы и определяемся о перспективах. Безусловно, наука должна обеспечивать прогресс. Все отрасли науки.

Торжественная церемония вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессора практически открывает Год науки. Эти 12 месяцев, уверен Александр Лукашенко, должны стать по-настоящему знаковыми и переломными для отрасли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Именно с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют в конечном итоге уровень экономической конкурентоспособности государства на международной арене, более того, гарантируют его политический вес в мире. Улучшение качества жизни людей в нынешних жестких реалиях невозможно без инноваций и реализации прогрессивных новаторских идей во всех отраслях экономики. И в таких молодых, динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии. Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос наш суверенитет и независимость нашего государства.

Атомная энергетика, фундаментальная физика, педагогика, медицина – разработки практически каждого присутствующего в этом зале не просто признаны в научном сообществе. Главное – они не «пылятся» на архивных полках, а активно внедряются в реальный сектор. А сегодня это одно из главных требований. Его выполнение позволит инновационной экономике страны успешно конкурировать в мировых рыночных условиях.

Татьяну Манак увидеть в таком наряде случается нечасто. Преподаватель ведущего медицинского вуза, она практикующий стоматолог.

Как говорят японцы, если удалить зуб, будет нарушен весь скелетный аппарат человека. Задача любого врача – не допустить потери органа. Разработка белорусских стоматологов на то и нацелена. Применяется в особых, сложных случаях. Этот особый цемент не боится влаги, восстанавливает структуру зуба.

Татьяна Николаевна над созданием нового материала работала четыре года.

Татьяна Манак, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета:

Но когда что-либо возникает (кариес, его осложнения), нам, докторам, с этим справиться очень и очень тяжело. И просто старыми методами это уже тоже не всегда реально. И мы ищем пути и выходы для того, чтобы решать это на современных условиях, чтобы вам не было больно, чтобы вы не приходили к воспалениям, чтобы мы, естественно, не теряли тот или иной орган, в данном случае зуб.

В торжественный момент говорили и о проблемах. Одна из самых важных – как привлечь к науке молодых и талантливых исследователей. В государстве создаются все необходимые условия для успешной работы аспирантов и докторантов. Совершенствуется и система поддержки этой сферы.

После официальной церемония вручения Александр Лукашенко предложит оставить в стороне протокольные формальности и пригласит ученых к откровенному разговору. Обсуждали как научные разработки, так и конкретные проекты. Беларусь – страна, в которой сельское хозяйство – визитная карточка. Без ложной скоромности ученые подтверждают: нам есть чем гордиться.

Тамара Булавина, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Внедрение полученных результатов способствовало существенному повышению урожайности этой культуры и привело к расширению посевных площадей до 500 тысяч га. Республика сегодня занимает второе место в мире по этому показателю.

К слову, наш опыт в успешном и инновационном ведении сельского хозяйства востребован не только на постсоветском пространстве. Интерес проявляют и страны так называемой дальней дипломатической дуги. Один из последних примеров – официальный визит Александра Лукашенко в Египет и Судан. В африканском регионе готовы не просто изучать наши наработки, но и напрямую воспользоваться опытом.

Александр Лукашенко:

Мы поехали туда потому, что нас не сегодня, не вчера там ждали, а давно ждали. И Судан – это 130 млн голов скота. Почему не переработать как в Беларуси? Мы умеем это делать. Весь мир практически сегодня пользуется, 50 стран, нашими продуктами питания. Мы можем это в Судане сделать? Можем. Это кусок работы для Беларуси. У них в 10 раз больше плодородной земли. Вот вам и пустыня, что меня удивило. Нужна сельскохозяйственная техника. Нужны технологии. А самое главное – люди, которые умеют это делать. И они этого хотят. Поэтому мы туда и едем, потому что там для нас есть огромный кусок работы. Это жизнь и работа наших предприятий.

Успехи в IT-сфере уже успели стать белорусским брендом. Ведущие мировые специалисты называют нашу страну европейской «кремниевой долиной» и советуют ученым, которые хотят совершить что-то невероятно, отправляться именно к нам. Робототехника, прорывные идеи в трансплантологии и лечение самых сложных болезней по уникальным методикам, мы разрабатываем свои безбилетники и спутники. В научной сфере сделано действительно немало.

Александр Лукашенко:

Самое главное для нас – сберечь этот клочок земли, если говорить просто. И для того, чтобы его сохранить, все проблемы в связи с этим лежат, как ни странно, в сфере экономики. Экономика, вы знаете, какая у нас: абсолютно открытая и все экономические субъекты, объекты – их в мире тысячи, а может быть, миллионы – а это значит, что нам надо будет сохранить нашу экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренции без вас, без науки, не бывает.

Академия наук ежегодно внедряет в производство до пяти инноваций. Главная задача – исследования не должны быть оторваны от экономики и производства.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

За прошлый год только по выполненным программам научных исследований внедрено разработок на сумму примерно 2,5 млрд долларов по всем отраслям, сферам, Министерствам и так далее. Мы сейчас добиваемся того, чтобы у нас не было науки «для полки».

Но все еще не всегда открытия и новации востребованы нашей реальностью. Вместе с тем именно этот дуэт может обеспечить настоящий экономический прорыв. В стремительно развивающихся реалиях успех гарантирован тому, кто идет в ногу с современными технологиями.

Александр Лукашенко:

Нам надо жизненный уровень повышать. 500 долларов средней зарплаты – это не заоблачная цифра, тот минимум, который можем обеспечить человеку более-менее такую жизнь. С учетом того, что у нас образование практически бесплатное, здравоохранение, вся медицина в основном, в подавляющем большинстве, ЖКХ (обещают мне, что будет 70%), 30 мы будем доплачивать человеку, потому что у нас самые низкие тарифы. И бензин у нас в стране, где нефти с гулькин нос, самый дешевый.

Белорусская наука – мощная интеллектуальная индустрия и фундамент устойчивого развития страны. Мировое спокойствие то и дело сотрясается не только от природных «ударов» и катаклизмов. За суверенность государства часто платят высокую цену. Независимость в четверть века Беларуси – результат совестных усилий.

Александр Лукашенко:

Я так иногда думаю, что, наверное, бог перед нами тоже поставил эти тяжелые времена и задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Поэтому преодолеть мы можем это все только объединившись. И, слава богу, главное направление нашей этой борьбы за независимость проходит через экономику. Не в военной сфере, не в политической. В экономике. Это хорошо. Хорошо, что нам придется ускоренными темпами заниматься экономикой, разумно этим заниматься. И наука здесь – главнейшая составляющая.

Сегодняшняя встреча ученых с главой государства – пролог к большому разговору. В Год науки сферу предстоит не только реформировать, но качественно обновить ее структуру, чтобы имена наших ученых по-новому зазвучали в мировом сообществе, а новые открытия принесли ощутимые финансовые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.