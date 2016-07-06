Александр Лукашенко: процедура налогообложения в Беларуси должна быть максимально комфортной для бизнеса

Новости Беларуси. Процедура налогообложения в Беларуси должна быть максимально комфортной для бизнеса и гарантировать реализацию законных интересов государства. Об этом шла речь 6 июля во время встречи Президента Беларуси с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.

Более 70% поступлений в республиканский бюджет и 100% в местные обеспечивает налоговая система. В последнее время Беларусь сделала серьезный шаг вперед в развитии фискальной политики. За 5 лет в рейтинге Всемирного банка, который оценивает условия для ведения бизнеса, наша страна поднялась на 120 мест.

В ближайших планах налогового ведомства – дальнейшее внедрение электронных систем контроля, упрощение взаимодействия с юридическими и физическими лицами, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если брать во внимание информатизацию? Это серьёзная проблема. Мы договаривались о том, что в этом плане будет сделано немало в вашем ведомстве. Поэтому первый вопрос: какова ситуация в министерстве? Как вы прижились там в качестве министра? И каково здесь движение, какая динамика усовершенствования самого ведомства?

Я хотел бы вас услышать, я вам говорил об этом, когда назначал: о проблемах. Ваш взгляд. Что нам нужно сделать, чтобы было и предпринимателям удобно, производственникам, тем, кто платит налоги. И чтобы государство при этом излишне не давило на них, но, тем не менее, ничего не теряло в этом плане. Получало то, что должно получать, то, что существует во всех государствах.

Это ваша точка зрения, концептуальная пусть даже, ну а если конкретное будет что-то, я хотел бы, чтобы вы это изложили.