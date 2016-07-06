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Сотрудничество Беларуси и ЕС обсудят 6 июля в Латвии

06 июля 2016 11:02
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Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Латвии и взаимодействие с ЕС. Министр иностранных дел Беларуси сегодня посещает с визитом Латвию.

Владимир Макей проведет переговоры с президентом и премьер-министром этой страны. В ходе встреч стороны рассмотрят вопросы развития белорусско-латвийского взаимодействия в политической, транспортно-транзитной и гуманитарной областях.

Кроме того, будут обсуждать сотрудничество Беларуси и Европейского союза, а также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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