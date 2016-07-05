Александр Лукашенко: «Мы защищали и будем защищать национальные интересы страны»

Новости Беларуси. Белорусский народ ценит мир и спокойствие в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Президент также вручил генеральские погоны представителям силовых ведомств. Торжественная церемония по традиции была приурочена к главному государственному празднику — Дню Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вход в Зал государственных наград охраняет почетный караул. Здесь отмечают самых выдающихся белорусов. Сегодня – выпускников военных вузов. На их плечах погоны и ответственность за оборону и безопасность страны.

Чествование выпускников на уровне Главы государства – традиция, приуроченная ко Дню Независимости. 2016 год – особенный. Не только потому что 25 лет суверенитета. В этот год принята новая Военная доктрина Беларуси. Она, по-прежнему, оборонительная. Просто теперь учитывает все современные угрозы и вызовы. Вплоть до гибридных войн, маскируемых противником под что угодно, но только не агрессию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш народ как никто другой ценит мир и спокойствие в стране, дорожит своей безопасностью. Мы защищали и будем защищать национальные интересы страны. Для нас много значат такие понятия, как суверенитет, независимость, территориальная целостность нашего государства. Это не просто политика, это жизнь наша, это жизнь наших родителей сегодня, это жизнь наших детей в будущем. Чтобы сохранить все это, мы проводим миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Мы осуществляем военное строительство, укрепляя обороноспособность Беларуси. Эти подходы органично нашли отражение в новой Военной доктрине, которую вам, выпускникам военных учебных заведений, предстоит реализовывать на практике.

Избрав для себя путь служению Отечеству, вы несете огромную ответственность перед страной, народом. Именно вам предстоит наращивать мощь Вооруженных Сил, решать сложные ответственные задачи обеспечения государственной, общественной, пограничной безопасности Беларуси, поддержания правопорядка в обществе. Люди в погонах в нашем обществе пользуются заслуженным авторитетом. Вам же предстоит добавить свежую кровь в организмы силовых ведомств, внести новые идеи, обеспечив тем самым поступательное развитие военной организации государства.

За годы независимости белорусская армия стала компактнее. С четверти миллиона до 65 тысяч военных. Акцент делается не на количестве, а на качестве. С одной стороны, - если нужно - быстро и эффективно выполнить поставленную задачу. С другой, отбить любое искушение у возможного противника напасть. Новый зенитно-ракетный комплекс «Полонез» как раз по этой части. А теперь уже генерал-майор Геннадий Козловский назначен начальником ракетных войск.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Государственные испытания уже прошли, идет процесс передачи комплекса Вооруженным Силам, завершение его освоения Вооруженными Силами. И в ближайшее время будет комплекс, как говорится, на боевом дежурстве. А перспективы развития данного комплекса – это опять же продолжается тема увеличения дальности и повышения точности.

Белорусская армия учится быть эффективной и в финансовом плане. Майор Руслан Смирнов изучал иностранный опыт обороны денежных ресурсов от излишних трат.

Руслан Смирнов, выпускник Федерального государственного военного университета Министерства обороны Российской Федерации:

Экономное использование денежных средств и стоимость выполнения боевой задачи, потому что применение вооружения, военной техники имеет разную стоимость. Для того, чтобы нанести противнику ущерб, который будет неприемлем ему и нам это было экономически выгодно

Министерство по чрезвычайным ситуациям готовит в свои ряды специалистов, которые усовершенствуют работу спасателей. Ведь от их скорости и профессионализма зависит, сколько жизней удастся спасти на пожарах или стихийных бедствиях.

Игорь Зарембо, выпускник командного факультета командно-инженерного Института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Во время обучения нас научили с оптимизмом смотреть в будущее, нести ответственность за каждый порученный участок работы. Мы сможем выполнять все задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, и защитить нашу страну

Безопасность и мир – это достояние и достижение любого государства. Без них все остальное обесценивается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не каждому дано носить эти «тяжелые» погоны на плечах. Без пафоса скажу: будьте достойны этого. Вы действительно люди особые, и на вас сегодня лежит особая ответственность. Кроме военной, ещё и политическая: генерал есть генерал. Помните одно, для чего мы предназначены с вами. У нас, мужиков, есть только одна обязанность и одна цель: мы в трудную минуту должны быть впереди, и, если нужно будет во имя нашего народа умереть, мы должны умереть первыми. Мы об этом должны помнить всегда

За все новейшее время белорусская армия ни разу не участвовала ни в каких вооруженных конфликтах. Нападений на наши границы тоже не было. Если по-простому - сильная армия нужна государству для того, чтобы ни с кем не воевать.