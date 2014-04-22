Представители белорусского бизнеса, здравоохранения и управленцы обсуждают Послание Президента

Новости Беларуси. Глава государства 22 апреля фактически озвучил стратегию развития страны на ближайший год. Задачи, поставленные Президентом, станут прямым руководством к действию для управленцев и людей на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пузевич, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

Мы возлагаем надежды, хотелось бы, чтобы и дальше та поддержка, которая оказывается предприятию, осталась бы на этом же уровне для того, чтобы реализовать новые инвестроекты, создать, грубо говоря, новое предприятие, которое могло бы конкурировать, а самое главное - выпускать продукцию и обеспечивать зарплаты людям. Сегодня химическая промышленность, самое главное, не только сохранена в республике, но она и развивается достаточно большими темпами. Поэтому здесь это отражает то, какое отношение Правительства и Президента именно к химической промышленности.

Послание Президента активно обсуждают и представители белорусского бизнеса. В частности, в докладе главы государства особое внимание уделяется созданию сферы «чистого» и честного предпринимательства. Интересы государства и отечественных бизнесменов тесно переплетаются.

Глеб Герасимович, руководитель частного предприятия:

Радует то, что Президент уделяет очень большое внимание прозрачности государственной системы и в целом построению прозрачных взаимоотношений между частным бизнесом и государственными органами. Потому что во всем мире это единым механизм решения неких социальных вопросов, социальных проблем. И если частный бизнес имеет возможность предоставлять свои товары, услуги для государственных компаний, государственных органов и при этом не будет никаких барьеров в виде банальных откатов или каких-то еще вещей, то от этого все только выиграют.

Татьяна Карабан, управляющий бизнес-развитием молодежного инкубатора малого предпринимательства:

Я рада, что государство уделяет большое внимание поддержке предпринимательства, создавая инкубаторы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это является надежной инвестицией, которая помогает молодым предпринимателям реализовывать свои безнес-проекты, бизнес-идеи.

Валерий Омельянюк, заведующий отделением анестезиологии больницы скорой медицинской помощи Минска:

Мне понравилась мысль Президента о развитии страховой медицины. Дело в том, что медицина достаточно дорогостоящая во всем мире, поэтому для ее поддержания нужны достаточно приличные финансы, поэтому понятно, что полностью медицина не может быть платной, но какие-то операции, какая-то медицинская помощь может развиваться параллельно бесплатной медицине.

Юрий Сирош, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Минска:

Я согласен с высказыванием Президента о необходимости привлечения в руководящие аппараты государства молодых, инициативных, думающих специалистов. Их инновационные мысли позволят стране развиваться дальше в динамическом направлении и повысят потенциал нашей страны.