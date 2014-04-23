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В восточных регионах Украины возобновилась антитеррористическая операция

23 апреля 2014 10:37
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Новости Украины. В восточных регионах Украины возобновилась антитеррористическая операция. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. На данный момент никаких активных действий силовые структуры не проводят.

В Славянске и Краматорске бойцы самообороны переведены в повышенную готовность.

Усилены меры безопасности на блокпостах. Проводится тщательный досмотр транспорта. В Славянске с полуночи до шести утра действует комендантский час.

Спецоперация с привлечением армии началась 15 апреля: войска были стянуты в Донецкую и Луганскую области, где с прошлого месяца проходят массовые выступления сторонников федерализации. Однако она была приостановлена в связи  с началом пасхальных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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