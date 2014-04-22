Прямое включение СТВ за полчаса до Послания Президента Беларуси 22 апреля 2014 года

Новости Беларуси. Стратегия развития страны на ближайшее время. Буквально через полчаса Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Такую форму публичных выступлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже более полутора десятка лет.

В овальный зал Дома Правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены Правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса и средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там работает съемочная группа СТВ.

Валентина Железная, СТВ:

В овальном зале Дома Правительства уже собрались все те, кто заслушает выступление главы государства именно в его стенах. Стоит сказать, что Послание белорусскому народу и Парламенту Президента Республики Беларусь - событие ожидаемое, ведь этой политической традиции в Беларуси уже более полутора десятка лет. С ежегодным посланием Александр Лукашенко уже традиционно выступает в апреле, только в 2006 и 2012 мероприятие проходило в мае. А впервые оно прошло в 1997 году. Всякий раз глава государства затрагивает все стороны жизни республики, дает глубокий анализ ситуации в стране, а также озвучивает важнейшие задачи и стратегию развития Беларуси на ближайшее время. Так, в своей прошлогодней речи Александр Лукашенко много внимания уделил модернизации - в последнее время на переоснащение предприятий шли немалые финансовые средства, и, вероятно, некоторые итоги этого процесса будут подведены сегодня. Отдельным пунктом звучала социальная сфера. Как отметил тогда Александр Лукашенко, рост благосостояния народа - одна из главных целей политики государства, поэтому зарплаты бюджетников, пенсии и пособия будут повышаться. Говорил Александр Лукашенко и о качестве жизни белорусских граждан, и о постоянном его росте. Кстати, речь Президента длилась около 2 часов, и потом еще 36 минут Александр Лукашенко отвечал на вопросы депутатов. Сегодня парламентарии ожидают, что Александр Лукашенко выскажется по вопросам экономики, затронет внешнюю политику. Волнуют людей и вопросы зарплаты, цен, образования, а также жилья. Предлагаю послушать несколько мнений.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Я уже не первый раз слушаю Послание Президента и уверен в том, что это будет как всегда четко выверенное, с глубоким анализом того, что мы достигли, чего не достигли, и четкими задачами всем ветвям власти - как нам идти дальше и куда нам идти дальше.

Марина Аникеева, директор ОАО «Молочный мир»:

Как руководитель предприятия перерабатывающего, в целом, конечно же, надежда на стабильность в экономике. Мы очень много средств, своих сил, своего труда вкладываем в обновление производства. Мы делаем экспортоориентированное предприятие. Это все наши составляющие, которые позволят обществу стабильно развиваться.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Сейчас в нашей нации нужно на максимально высокий уровень поднять ответственность населения за состояние своего здоровья. Мы хотели бы услышать и вопросы в отношении личного участия каждого гражданина в этой составляющей своего здоровье. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы было обращено внимание и на то, что, к сожалению, в последние годы как-то престиж медицинской профессии несколько падает.

Валентина Железная, СТВ:

Кстати, такую форму выступлений практикуют главы многих государств. В США Президент ежегодно зачитывает Конгрессу послание о положении в стране, а в Великобритании каждая новая сессия Парламента начинается с тронной речи королевы. Институт обращения главы государства к Парламенту существует и во многих бывших республиках СССР. До начала же обращения белорусского Президента к народу и Парламенту остается менее получаса. Мы будем внимательно следить за выступлением главы государства. Подробности уже в следующих выпусках.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь 1» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Трансляция из Овального зала Дома Правительства начнется в 11.00. Телеверсия Послания будет показана в эфире белорусских телеканалов в 21 час.