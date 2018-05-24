«Основным вызовом для всего мира является безопасность малых стран». Участники «Минского диалога» приступили к работе

Новости Беларуси. Минск вновь в центре большой политики. Масштабный международный форум собрал экспертов более чем из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит выездная пленарная сессия, в которой участвует и Президент Беларуси.

Присутствие главы государства еще раз подчеркивает важность и глобальность вопросов, которые обсуждают в Минске. Президент озвучил подходы, как Беларусь видит ситуацию в регионе и в мире и как наша страна предлагает решить вопросы безопасности. Владимир Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе

Эксперты говорят о новом миропорядке, о реализации Минских соглашений в Украине, о санкциях и экономической безопасности. Но главная тема – это ситуация в Восточной Европе.

Ли Цингун, руководитель Центра исследований национальной безопасности Евразийской ассоциации системных исследований (Китай):

Сейчас основным вызовом для всего мира является безопасность малых стран. Если крупные игроки региона могут защитить себя, то более слабые страны не могут противостоять. Формирование общей системы защиты, где каждая страна может защитить свои границы и своих жителей – на сегодня основная задача.

Майра Мора, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря:

Общая позиция – стабилизировать регион, найти пути сотрудничества. Не надо ставить нереальные цели. Я думаю, что Беларусь с Европейским союзом очень хорошо сближаются, я рада. Я приехала в Беларусь во второй раз посреди ночи и уехала на рассвете. Сейчас все это продолжается. Очень радостно видеть, и я рада возможности опять приехать, увидеть, как далеко вы продвинулись.

На «Минский диалог» приехали представители Китая. Это говорит, что международный интерес к Беларуси как к конструктивной переговорной площадке с каждым годом только растает. В списке участников – много громких имен. Генеральный секретарь Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, представители НАТО – хотя они нечастые гости на таких мероприятиях, но в Минск все-таки приехали – бывший генеральный секретарь ОДКБ. Только по этим участникам можно судить о риторике переговоров. Много внимания уделят военно-политическим отношениям. И здесь могут быть диаметрально противоположные точки зрения. Так что без жарких споров и дискуссий не обойтись.