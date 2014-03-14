В Донецке произошли столкновения сторонников интеграции с Россией и поддерживающих Евромайдан. Есть погибшие

Новости Украины. Украинский Донецк приходит в себя после ночи беспорядков. Накануне поздно вечером на центральной площади города собрались сторонники интеграции с Россией и те, кто всячески поддерживает Евромайдан. На несколько часов Донецк в буквальном смысле разделился на два противоборствующих лагеря. Сначала митингующие вооружились только лозунгами. Когда устные аргументы закончились, в ход пошли кулаки, дубинки и камни.

Для стабилизации общественного порядка в потасовку вмешалась милиция. Только после этого протестующие немного успокоились. Однако трагедии избежать не удалось. Точно известно об одном погибшем. Это 22-летний местный житель. Он скончался в больнице от ножевых ранений.

По неподтвержденным данным, всего в Донецке погибли от 2 до 5 человек. Есть и раненые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 14.03.2014

В Донецке прошли первые аресты организаторов беспорядков, которые охватили город накануне поздно вечером. По последним данным, задержаны четыре человека.

Тем временем местные власти опубликовали список погибших и пострадавших в результате массовой драки. Согласно информации областного департамента здравоохранения, жертвой беспорядков стал один человек, 28 украинцев пострадали.

В Донецке объявлен траур в связи с беспорядками.