Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана

Пока одни страны строят заборы и ставят сотрудничество на паузу, другие готовы расширять взаимодействие. Актуальное состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с Кыргызстаном обсудили лидеры двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время телефонного разговора Александр Лукашенко и Садыр Жапаров обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Также отметили рост торгово-экономических показателей по итогам 2022 года, договорились и дальше продолжать совместные кооперационные проекты. Затронули интеграционную тематику, учитывая приоритеты и задачи белорусского председательства в ОДКБ. Добавлю, Беларусь и Кыргызстан эффективно сотрудничают на площадках различных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС, ШОС.