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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана

23 января 2023 12:44
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Пока одни страны строят заборы и ставят сотрудничество на паузу, другие готовы расширять взаимодействие. Актуальное состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с Кыргызстаном обсудили лидеры двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана-1

Во время телефонного разговора Александр Лукашенко и Садыр Жапаров обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Также отметили рост торгово-экономических показателей по итогам 2022 года, договорились и дальше продолжать совместные кооперационные проекты. Затронули интеграционную тематику, учитывая приоритеты и задачи белорусского председательства в ОДКБ. Добавлю, Беларусь и Кыргызстан эффективно сотрудничают на площадках различных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС, ШОС.

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# Беларусь-Кыргызстан # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Фотофакт

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