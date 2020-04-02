Александр Лукашенко: Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Во время интервью Президент Беларуси заявил, что Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский.

В качестве интервьюера выступает руководитель белорусского филиала МТРК «Мир» Владимир Перцов.

Телерадиокомпания «Мир» делает серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с Александром Лукашенко стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.

Тематика интервью включает вопросы, касающиеся взаимодействия в Союзном государстве, на площадках ЕАЭС и СНГ.