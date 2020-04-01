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Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов

01 апреля 2020 11:49
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Новости Беларуси.  Депутаты намерены ратифицировать соглашение с ЕС о визах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 апреля в Минске начнётся весенняя сессия парламента. Всего на ней планируется рассмотреть порядка 60 законопроектов.

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов-1

Среди них – законы о государственном регулировании торговли и общественного питания, а также об изменении законов по вопросам рекламы, погребения и похоронного дела. Как отметил председатель Постоянной парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, революционных изменений не готовится, однако больше всего изменений стоит ждать рекламодателям.

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов-4

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:  
Многим надоедает монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда идёт в салоне пассажирского транспорта, после объявления остановок идёт коммерческая реклама, конечно, этого не должно быть. И мы работаем над этим: или вообще минимизировать распространение коммерческой рекламы, или, если она останется, это уже решат депутаты, то она должна быть и по звуку, и по продолжительности не нарушать спокойствия пассажиров.

Помимо этого, депутаты хотят обязать рекламодателей прекратить распространение листовок по почтовым ящикам сразу же после первого обращения владельцев, то же самое касается и СМС-оповещений. 

# Парламент Беларуси # Виктор Николайкин # Фотофакт

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