День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Что связывает две страны

Новости Беларуси. 2 апреля свыше 150 миллионов человек отмечает праздник самого большого в мире Союзного государства – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали договор об образовании сообщества двух стран. А уже через год был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. С того момента и был взят курс на интеграцию двух народов, которая и по сей день продолжается в самых разных сферах.

Созданы совместные предприятия, заключены десятки соглашений, обеспечиваются равные условия для граждан. Страны вместе проводят оборонную политику, согласуют взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют экономические, научные и гуманитарные проекты. Также Беларусь и Россию связывает Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и множество соглашений.