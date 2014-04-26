Александр Лукашенко: Беларусь не хотела бы братоубийственной войны в Украине и гибели там людей

Новости Беларуси. Беларусь не хотела бы братоубийственной войны в Украине и гибели там людей. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 апреля, общаясь с жителями Климовичского района.

Глава государства посещает Могилевскую область в рамках рабочей поездки по регионам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В центре внимания главы государства – социально экономическое развитие этих районов.

Александр Лукашенко отметил, что юго-восток Могилевской области необходимо подтянуть до уровня самых передовых в Беларуси.

Не смог обойти вниманием глава государства и ситуацию в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация там очень серьезная, дошло до стрельбы. Я вчера разговаривал с президентом Украины после всех этих событий. Озабоченность очень большая. И они, конечно, обижаются на давление извне. Говорят: «Мы внутри бы справились, но идет соответствующее давление знаете от кого. Мы этим очень озабочены». И самое страшное ведь впереди.

Вот, я ругаю своих подчиненных, ваших начальников, но они хоть шевелятся, сеют, потому что завтра хлеб нужен, молоко, мясо, а без того, чтобы посеять, ты же ничего не уберешь. Там сегодня нет этого процесса фактически, кое-где только приступили к посевной кампании. И уже ее упустили. А где-то вообще это невозможно. И люди не видят перспективы – зачем сеять. А завтра кушать что? А детей чем кормить? Поэтому вот эта главная проблема. И я президенту вчера сказал: «Если тебе что-то надо, то ты говори, потому что завтра будет поздно». Им дай Бог пережить эти президентские выборы, 25 мая которые они планируют провести. Хотя это вряд ли стабилизирует там обстановку. Очень тяжелая обстановка, люди никому не верят, они не знают, за кем идти. Президент сбежал, народ обобрали до нитки жулики и проходимцы. И сегодня растаскивают в своих интересах. Поэтому нужен человек, нужна группа людей, которые бы прямо, ясно сказали людям: «Буду это делать, в этом направлении пойдем, помогите, идите». Люди никому не верят и правильно делают. Потому что не единожды их обманывали.

Мы, конечно, не хотим влазить излишне в эти проблемы украинские, но это у нашего порога. Поэтому я так же, как и вы с болью это воспринимаю. И вчера президенту сказал: «Скажи сам, если что-то нужно от Беларуси и чем я могу помочь в этом плане. Надо будет – сними трубку, скажи. Мы придем и поможем, если это нужно будет». Но мы не хотели бы этой братоубийственной войны и мы не хотели бы, чтобы в Украине гибли люди, потому что это наши люди.

Поэтому ситуация очень серьезная и там надо сейчас стабилизировать обстановку. И Западу, и России надо утихомириться и понять одно, что мы в величайшей ответственности за этот кусок земли, потому что там живет уникальный народ, наши люди, славяне. И мы в ответственности за этот народ, за его культуру, за его развитие. Нельзя действовать на уничтожение государства и этого народа.

Александр Лукашенко совершил более 40 подобных визитов, побывал в десятках районах, городах, поселках и деревнях. Причем в районах, которые оказались в наиболее сложной ситуации (Наровлянском, Хойникском, Житковичском, Петриковском, Столинском, Быховском), несколько раз. Таким образом, за это время фактически не осталось населенных пунктов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, которые не посетил бы президент.