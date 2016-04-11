Владимир Макей: Беларусь заинтересована в организации тесного взаимодействия с Советом Европы

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в организации тесного взаимодействия с Советом Европы. Об этом шла речь 11 апреля в МИДе на встрече глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Болгарии. Эта балканская страна в нынешнем году председательствует в Комитете министров Совета Европы.

В ходе встречи стороны обсудили также уровень взаимодействия в торгово-экономической и политической сфере. Договорились наращивать сотрудничество по всем направлениям, в частности, в сфере туризма. В ближайшее время планируется провести межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь заинтересована в организации тесного взаимодействия с Советом Европы, которая, с нашей точки зрения, является одной из авторитетнейших европейских организаций и обладает значительным экспертным потенциалом в целом ряде областей. Мы намерены активно развивать сотрудничество и в парламентском измерении.

Даниел Митов, министр иностранных дел Республики Болгария:

Болгария, как председатель комиссии министров Совета Европы, уделяет большое значение развитию отношений с вашей страной. Также хочу отметить, что Беларусь важный для нас партнер, так как мы отмечаем нашу культурную, историческую и религиозную близость. В последнее время мы с оптимизмом наблюдаем углубление наших взаимоотношений в области экономики, культуры и туризма.

И сегодня же министр иностранных дел Болгарии встретился с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Речь шла о развитии межпарламентских отношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.