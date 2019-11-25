Александр Лукашенко: Беларусь крайне заинтересована в выстраивании отношений не только с ЕС, но Швецией и Финляндией

Новости Беларуси. 25 ноября во Дворце Независимости прошли переговоры Александра Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, корреспондент:

Тема сотрудничества между Беларусью и ЕС актуальна как никогда. И во многом благодаря недавнему визиту нашего Президента в Австрию. Переговоры в Вене намекают: пора бы покончить с недоверием и санкциями. И вот сегодня уже мы принимаем гостей. Во Дворце Независимости главы МИД сразу двух европейских государств – Швеции и Финляндии.



С министром иностранных дел Финляндии Александр Лукашенко встречается во второй раз. В 2008 году Александр Стубб был в Минске как председатель ОБСЕ. С июня 2019-го глава МИД Финляндии – Пекка Хаависто. А вот визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь первый. В отношениях двух стран были непростые эпизоды, но они в прошлом.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами – Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет.

Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди.





Уже в начале разговора Александр Лукашенко предлагает перейти к открытой беседе и отказаться от дипломатических формальностей. И вот, что символично. Встреча проходит в зале, где были те самые переговоры глав государств «нормандской четвёрки».

Александр Лукашенко:

В наших общих интересах, чтобы наш регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания. Это главное. Будет это – будем богаты, будут жить нормально наши народы. Если не будет покоя, если мы все время будем спорить и, не дай бог, начнутся столкновения, как на востоке Украины, то никогда не будет счастья для наших народов. Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Недаром, так называемая, разрядка в 70-е годы получила название «Хельсинки».





Итак, что мы знаем о Финляндии? Это европейская страна с хорошо развитой экономикой и промышленностью. Ни Финляндия, ни Беларусь не могут похвастаться богатыми природными ресурсами. Добиваемся успеха только упорством и трудолюбием.

Александр Лукашенко:

Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы «Восточное партнерство». Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

Что касается торговли – почти 100 миллионов долларов товарооборота за 2019 год. Страна далеко не в числе крупных торговых партнеров Беларуси. Но потенциал есть. Особенно в расширении инвестиционного сотрудничества. Сейчас в нашей стране свыше 20 предприятий с финляндским капиталом. Интересен нам и финский опыт по обеспечению безопасности строящейся там атомной станции. Тем более, что она возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком.

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии:

Важно говорить об отношениях между Финляндией и Беларусью, потому что это действительно хорошие, прагматичные отношения. Мы развиваем нашу торговлю, экономическое сотрудничество. И мы наблюдаем очень позитивные тенденции в этом направлении. У нас есть предложения, как усилить безопасность вашей станции в Островце, и по поводу того, как можно далее развивать контакты между гражданами обеих стран.







Государство всеобщего благополучия – так часто называют Швецию. Страна занимает лидирующие позиции по уровню жизни населения. По величине ВВП впереди разве что Швейцария, Люксембург и Япония. Особая отрасль – социальное обеспечение. И Беларуси, также социально ориентированному государству, есть что взять на заметку.

В 2018 году белорусско-шведский товарооборот составил свыше 170 миллионов долларов. Мы поставляем, в основном, калийные удобрения, древесину, мебель. Белорусам хороша знакома продукция шведского концерна Ikea. Две шведские компании являются резидентами Парка высоких технологий.





Александр Лукашенко:

Мы приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении. Так, концерн Ikea принял стратегию «Вперед в Беларусь» по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает нашей технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H and M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение.





Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:

Финляндия, Швеция и Беларусь – это страны одного региона, и нам есть что обсудить. У нас есть общие проблемы, например, в экологии, связанные с изменением климата. Мы также тесно сотрудничаем по многим вопросам в торговле, повышения уровня контактов между гражданами наших стран. Наши отношения значительно улучшились за последний год, и мы приветствуем эту тенденцию.







Главы МИД Швеции и Финляндии провели переговоры с министром иностранных дел Беларуси. Владимир Макей назвал их визит в Минск уникальным. Беларусь впервые принимает сразу двух политиков такого уровня из регионов Северной Европы и Балтийского моря.

Кстати, особый жест добрососедских отношений со стороны Швеции. МИД этой страны накануне официально начал использовать название нашей страны «Беларусь» вместо «Белой России», как это было раньше. То есть скандинавы подчеркивают национальную идентичность и суверенитет нашей страны. И сегодня самое время вернуться к вопросу упрощения визового режима. Владимир Макей: «У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом»

Речь шла и об участии Беларуси в «Восточном партнерстве». В мае эта инициатива отметила 10-летний юбилей. На саммите в Брюсселе Беларусь призвала к упрощению торговли с ЕС, в том числе для неассоциированных стран-партнеров создать специальное окно в Европейском инвестиционном банке для проектов «Восточного партнерства». А также выступила за устранение искусственных формальностей при пересечении границы с Евросоюзом.

Анн Линде:

Встреча в Брюсселе была очень продуктивной. И все 6 стран-участниц имели свои предложения по развитию инициативы. Что-то мы реализуем, с чем-то подождем. Что касается белорусских предложений, то мы готовимся их реализовать. Большое количество предложений показывает, что «Восточное партнерство» очень ценная инициатива для стран-участниц.

Журналисты затронули тему создания нового «Хельсинки». Инициатива была выдвинута нашей страной, и она предполагает новую встречу на высоком уровне, в ходе которой могли быть сформулированы международные соглашения.