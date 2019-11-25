Владимир Макей: «У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом»

Новости Беларуси. Главы МИД Швеции и Финляндии провели переговоры с министром иностранных дел Беларуси. Владимир Макей назвал их визит в Минск уникальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси уже есть ряд успешных проектов со скандинавскими государствами. Среди перспективных сфер сотрудничества – экология, вопросы изменения климата, проекты в области энергетики и зеленых технологий.

Беларусь впервые принимает сразу двух политиков такого уровня из регионов Северной Европы и Балтийского моря. По мнению Макея, сторонам необходимо активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом. Наиболее актуальные вопросы в наших отношениях – это Соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу.

Мы говорили о том, что надо активизировать работу по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС. Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Европейским союзом, вступление Беларуси в ВТО, перспективы развития Восточного партнерства после 2020 года.

Министр иностранных дел Финляндии: «Мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью»

Стороны обсудили работу структур, связанных с Советом государств Балтийского моря и НЕФКО, а также вопросы региональной безопасности.