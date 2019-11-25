Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

Новости Беларуси. 25 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял губернатора Калининградской области. В центре внимания сторон – вопросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, точек роста у нас немало. Преимущества российского региона – близость к европейским рынкам и трансъевропейским транспортным коридорам. Взаимный товарооборот за 2018 год составил порядка 360 миллионов долларов. И большая часть – это экспорт. Время ставить более амбициозные задачи – уверен белорусский лидер. В частности, наша страна предлагает углублять производственную кооперацию, сотрудничество в сфере строительства. Кроме того, есть резервы для поставок белорусского продовольствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – запуск компанией «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгони. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Одна из традиционных сфер, где мы успешно сотрудничаем – это строительство. Самый показательный результат совместной работы – возведение к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Калининграде. Горожане и гости в общем-то по достоинству оценили и профессионализм наших специалистов белорусских, и качество современных строительных материалов. Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов – это строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, приморского кольца. Мы готовы участвовать в этих стройках, если вам это понадобится.

Беларусь обладает опытом и технологиями в животноводстве, возделывании зерновых и овощных культур, в строительстве молочно-товарных и зерносушильных комплексов, которые мы готовы предложить вашим аграриям. В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи. После встречи с Президентом итогами разговора губернатор Калининградской области поделился с журналистами. Антон Алиханов рассказал, что есть идея создания портовых мощностей в Калининградском регионе.