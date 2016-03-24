Александр Лукашенко: Беларусь и Орловская область намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество

Новости Беларуси. Беларусь и Орловская область намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество. В первую очередь в сельском хозяйстве и промышленности. Об этом 24 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Глава этого региона России не скрывает большой интерес к Беларуси. На переговорах во Дворце Независимости он предложил создать совместный логистический центр по продвижению молочной продукции. Заинтересовались российские партнеры и белорусской техникой. Таким образом стороны настроены оживить сотрудничество. Ведь в последнее время взаимный товарооборот немного «просел».

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот визит делегации Орловской области поможет наверстать упущенную финансовую выгоду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что вы очень интенсивно развиваете сельское хозяйство. У нас есть взаимный интерес, не только односторонний, что мы готовы вам поставлять весь набор сельхозтехники, разработка которой у нас на достаточно высоком уровне еще со времен Советского Союза. Но и у нас есть интерес к вам, тем более по племенному стаду, в сфере свиноводства и так далее. Вы очень много строите для людей, очень много. Мы также стараемся придерживаться этой линии. Значит, востребован строительный комплекс. И, вот, по всем этим направлениям, в том числе горно-рудная, добывающая промышленность, если у вас будет интерес к нашим сферам, которые вы можете применять, в том числе и технике, мы с большим удовольствием это сделаем, тем более Орловщина здесь рядом, нам сотрудничать бог велел. Что касается развития поселков, городов, без инфраструктуры не обойдешься. Я имею в виду дороги, транспорт, в том числе пассажирский. Автобусы на газомоторном, знаю, топливе, вы развиваете это направление. Как и мы, кстати, начинаем более интенсивно этим заниматься. И больше всего этим занимаются как раз российские наши партнеры. Мы производим весь спектр техники для этого. Мы готовы в этой сфере с вами сотрудничать и работать.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области Российской Федерации:

Это не просто визит для галочки. Мы хотим на самом деле скооперироваться таким образом с вашими Министерствами, чтобы у нас получилось взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня нам остро необходим вопрос промышленного комплекса. Учитывая те технологии, те наработки, которые сегодня есть в Республике Беларусь, они были бы хорошо применимы на территории Орловской области. Что касается молочного производства, будем очень благодарны, если белорусская сторона окажется на нашей территории, мы начнем заниматься и молочным производством, что остро необходимо сегодня в процессе программ импортозамещения.

Беларусь поставляет в Орловскую область молочные товары, нефтепродукты, грузовые автомобили. В нашу страну привозят бытовую технику, продукты питания, комплектующие. В 2015 году объем совместной торговли превысил 90 млн долларов.

Конкретные проекты сотрудничества делегация Орловской области обсуждала 24 марта и в Министерстве сельского хозяйства. Здесь утвержден план взаимодействия в агарной отрасли.

Первые часы нахождения в Минске делегация Орловской области Российской Федерации начала с участия в памятном церемониале. Венки и цветы были возложены к подножью монумента и к вечному огню на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.