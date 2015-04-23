Александр Лукашенко: Беларусь и Грузия найдут такие варианты сотрудничества, чтобы у партнеров в ЕАЭС и ЕС не было претензий

Беларусь и Грузия в состоянии создать прочный фундамент для будущих отношений. Об этом заявил 23 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко в Тбилиси на встрече со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

23 апреля второй день официального визита Главы белорусского государства в Грузию. Александра Лукашенко с самого утра встречали в Авлабарском дворце. Это официальная резиденция грузинского президента.

После официальной церемонии приветствия, Президенты направились в резиденцию для проведения переговоров в формате «один на один». Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси и Грузии есть хорошее прошлое, на котором можно строить еще лучшее будущее. В свою очередь, грузинский лидер, подчеркнул, что визит Президента Беларуси важен для обеих стран и выстраивания двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я думаю, мы в состоянии создать фундамент наших будущих отношений, которые будут основаны на крепких торгово-экономических отношениях. В политике у нас нет никаких противоречий, я благодарен и бывшему президенту, и Вам, за то, что вы везде на западе нас поддерживали и поддерживаете. Спасибо вам огромное.



Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Ваше личное отношение и к моей стране, и к грузинам - это прекрасный фундамент, чтобы развивать отношения. Во многих аспектах отношения между Беларусью и Грузией являются и будут являться примером для других стран.

После двухсторонней встречи — она продолжалась более полутора часов вместо запланированных 45 минут - прошли переговоры в расширенном составе. Президенты Беларуси и Грузии договорились о том, что производственная кооперация будет основополагающей в двусторонних отношениях.

Достигнуты договоренности о реализации проектов по созданию в Грузии сборочного производства белорусских лифтов, тракторов. Беларусь готова также обеспечить потребности грузинских партнеров в сельскохозяйственной, коммунальной технике, городском пассажирском транспорте, лекарственных средствах, а также в продовольственной продукции.

Подводя результаты встречи для журналистов, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Грузия найдут такие варианты сотрудничества, чтобы у партнеров в ЕАЭС и ЕС не было претензий.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Беларусь неизменно рассматривает Грузию как дружественную и очень близкую нам страну. Развитие белорусско-грузинских политических, экономических отношений отвечает интересам обеих стран. Грузия является для нас потенциально перспективным торгово-экономическим партнером в регионе Закавказья. В 2014 году хоть оборот между нашими странами и составил смешную сумму в 65 миллионов долларов, но сохранился на уровне 2013 года. Конечно, это не те цифры, которые могут нас утроить, поэтому в ходе состоявшихся переговоров мы уделили значительное внимание развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Вы знаете, что состоялся крупный бизнес-форум и, как доложили вице-премьеры только что, примерно в 200 млн долларов нами видится уже товарооборот по результатам этого бизнес-форума. Есть намерения, есть контракты, которые уже заключены по торговле между нашими странами. Значит, господин президент, нам стоило организовать эту встречу, чтобы в разы превысить наш товарооборот, который существует между нами сегодня. Стоит отметить, что несмотря на выход Грузии из состава СНГ в белорусско-грузинских отношениях сохранен режим свободной торговли. И мы никогда вас не подводили даже в самые сложные времена. нам необходимо максимально выгодно использовать участие Беларуси в ЕАЭС и реализацию Грузией Соглашения об Ассоциации с ЕС. Разумные люди всегда найдут формы и методы сотрудничества даже в самые сложные периоды.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Существуют возможности, которые открывает Грузия для Беларуси. Потому что инвестиции в Грузию - это очень низкие пошлины, низкий уровень коррупции, высокий рейтинг по открытию бизнеса. В Грузии есть большие возможности по торговле с Европой. Мы это открываем. И видим, что Беларусь открывает те же направления.

Касаясь политических отношений, Александр Лукашенко с удовлетворением отметил конструктивный уровень взаимодействия двух стран на международных переговорных площадках, в том числе в ОБСЕ и в формате инициативы "Восточное партнерство". На встрече президентов был рассмотрен вопрос об открытии белорусского дипломатического представительства в Грузии.

И сегодня же в присутствии двух президентов был подписан пакет из 15 документов, расширяющих сотрудничество Беларуси и Грузии. Главы государств поставили подписи под совместным заявлением по итогам белорусско-грузинских переговоров на высшем уровне.

Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.