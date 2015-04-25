Александр Лукашенко: Беларусь готова предложить Грузии любые услуги в строительстве и машиностроении

Батуми – столица Аджарии, важнейшего для Грузии региона. Во-первых, это основной порт и курорт государства. Во-вторых – крупнейшее место добычи горных пород. Сумма этих составляющих равна инвестициям. Иностранные компании за последние годы очень хорошо распробовали на вкус грузинскую жемчужину черного моря.

Место привлекательное, с богатой историей и в то же время очень перспективное. В Батуми работают чайные и табачные фабрики, развита швейная промышленность. Здесь, за тысячи километров, шьют футбольную форму, к примеру, для английского клуба «Ньюкасл». Расстояния для экономических партнеров в новом глобальном мире не помеха, а товарооборот Беларуси и Грузии надо наращивать. Об этой необходимости накануне говорили президенты. А после тбилисского бизнес-форума с участием наших предпринимателей стал понятен и порядок цифр: стороны уже хотят торговать в три раза объемнее. Аджарии, как исторически аграрному региону есть, что предложить, и есть чему поучиться у Беларуси.

Заур Путкарадзе, министр сельского хозяйства Автономной Республики Аджария:

Новые технологии из Беларуси в сфере растениеводства, животноводства будут интересны Грузии.

Батуми встречал самолет белорусского лидера около полудня. Прилетел в Аджарию и президент Грузии. Обычно в это время на юге страны очень жарко. А конец апреля выдался дождливым и принимающая сторона накануне даже немного переживала за такую несвойственную погоду.

Первая встреча Александра Лукашенко - с председателем правительства Аджарии Арчилом Хабадзе. До того как стать премьер-министром он десять лет проработал в банковской сфере. А в новой должности начал активно сотрудничать с иностранными инвесторами и взялся за инфраструктуру региона: главным образом строительство и ремонт дорог. Возможность навести мосты напрямую с Беларусью очень важна.

Александр Лукашенко:

Такие стройки развернуты! Ведущие компании приезжают! Вкладывают свои средства, инвестируют. Таким образом развивается и процветает ваш край. Думаю, мы найдем у вас свое место, и вы никогда не предъявите нам претензий. У нас очень развита машиностроительная сфера – можем поставить вам любую технику от сельскохозяйственной до пассажирской. Мы можем предложить любые услуги в строительном комплексе. При нормальном качестве и цене, я уверен, мы выиграем здесь любой тендер. Я уверен и мне это импонирует: коррупция у вас находится на очень низком уровне. Это хорошо. Мы этому тоже много внимания уделяем. Когда есть коррупция – успехов никаких нет.

Беларусь и этот регион Грузии уже связывают самые разные контакты. Это опытное хозяйство сотрудничает с нашей академией наук. Занимается исследованием почв и консультирует местных жителей, что лучше высаживать на их отдельно взятом огороде. В небольшой Аджарии ученые насчитали больше трех тысяч растений. Примерно как на всей территории Соединенных Штатов. В хозяйстве в помощь и белорусские тракторы, и опыт.

Эдуард Путкарадзе, заместитель директора сельскохозяйствнного предприятия (Грузия):

Белорусские тракторы очень выгодны здесь.

В самом Батуми меньше чем через час увидел свет очередной документ по итогам визита: Соглашение о партнерских отношениях между Брестом и Батуми. Свои подписи поставили мэры самых южных крупных городов двух государств.

Президенты Беларуси и Грузии пообщались и с журналистами. По тональности было заметно, что взаимоотношения между странами нацелены на серьезную экономическую высоту. И еще одним фактором развития станет открытие в Грузии посольства Беларуси. Этот вопрос планируют решить уже к концу года.

Александр Лукашенко:

Здесь необходимо дипломатическое представительство, которое будет заниматься и дипломатией, у нас здесь проблем нет, и политикой, и торговлей, торгово-экономическими отношениями, совместными предприятиями. Я думаю, что в течение года мы этот вопрос проработаем. В бюджете будут выделены соответствующие средства, и такое дипломатическое представительство в Грузии мы обязательно откроем.

В свою очередь и Гиорги Маргвелашвили высоко оценил перспективы двух стран. А так же отметил роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии Перевод:

Важно, что именно Минск стал той самой площадкой, которая помогла найти мирный выход из ситуации в Украине. Можем констатировать, что между нашими странами – дружба и партнерство. Уверен, Ваш визит пойдет на благо двусторонним отношениям.

Интерес к визиту белорусской делегации в Грузию очень большой. Варианты сотрудничества активно обсуждались и за пределами официальных кабинетов, в неформально обстановке. Результат совсем скоро будет заметен на прилавках и Беларуси и Грузии

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня мы можем говорить о том, что вот эти прямые контакты в ближайшее время уже дадут полноценную и большую отдачу. В это время проходят прямые переговоры между белорусскими компаниями и грузинскими партнерами. Есть конкретные договоренности по взаимным поставкам цитрусовых, сельскохозяйственной техники, табака. И это только начало. Поэтому в целом можно визит оценить, я бы даже сказал, как исторический.

Итогом третьего, заключительного дня визита президента Беларуси в Грузию можно назвать еще один основательный фундамент новых возможностей. И судя по всему, за три коротких дня представителям и политических, и финансовых кругов удалось перезапустить экономический механизм отношений.