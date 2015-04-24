А. Лукашенко: Нет противоречий между грузинами, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне

Новости Беларуси. Более полутора часов вместо запланированных 45 минут. Речь о времени переговоров Президента Беларуси с его грузинским коллегой. Тот факт, что встреча в Авлабарском дворце затянулась, говорит о том, что лидеры настроены строить будущее по всем направлениям: от экономики до социальной сферы. Напомним, продолжается официальный визит Главы белорусского государства в Грузию.

Этот визит уже давно называют историческим и чиновники, и журналисты, и обычные жители. Новой страницей в истории двусторонних отношениях он точно станет.

До этого обмен официальными визитами ни на высшем, ни на высоком уровнях не осуществлялся. А ведь дипломатическим отношениям между двумя странами уже более 20 лет.

Тенгиз Пхаладзе, советник Президента Грузии по вопросам международных отношений:

В течение стольких лет наших межгосударственных отношений есть очень много вопросов, которые требуют решения с тем, чтобы придать новый импульс двусторонним взаимоотношениям. На самом деле очень радует, что сегодня представилась такая возможность.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня Грузия — перспективный торговый партнер Беларуси в Закавказье. В основе белорусского экспорта – лекарственные средства, сахар, молоко, мебель, металлоконструкции. Есть и другие примеры сотрудничества. Взять, к примеру, обыкновенные грузинские многоэтажки. В большинстве объектов жилого фонда эксплуатируются как раз белорусские лифты. В планах и вовсе создать в Грузии сборочное производство.

С самого утра Президентский дворец (или как его ещё называют – Авлабарская резиденция, по названию исторического района, в котором расположено здание) стал центром двусторонних переговоров. Построенный ещё в 2009 году по инициативе бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, дворец и сегодня продолжает оставаться местом встречи высоких делегаций.

Рота почётного караула, красная ковровая дорожка и, конечно, гимны двух стран. Всё по строгим канонам диппротокола.

Из года в год между Беларусью и Грузией развивались торгово-экономические отношения, рос и взаимный товарооборот. В итоге сегодня он составляет почти 65 миллионов долларов. Тем не менее стороны уверены: потенциал намного больше. И, как отметил Глава белорусского государства на встрече в формате «один на один», сегодня две страны могут создать крепкий фундамент будущих отношений, который в первую очередь будет основан на торгово-экономическом сотрудничестве.

Александр Лукашенко:

Как историк, я много читал и много знаю о Грузии, и в связи с этим для меня она была легендарной страной, действительно окутанной легендами. Здесь что ни метр, то история. Поэтому, наверное, давно надо было побывать здесь. Тем более с давних времен, особенно в советские времена, белорусский народ всегда питал глубокие чувства и уважение к грузинскому народу.

Вы знаете, что мой визит вчера начался с возложения венков в знак уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это потому, что нашу Беларусь освобождали тысячи грузин. У нас погибли сотни, может, и тысячи грузин, поэтому я отдал дань уважения в канун этой даты всем грузинам, всем советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Я очень рад нашей встрече, радушию вашему, гостеприимству. Я очень благодарен за это.

Я думаю, мы в состоянии создать фундамент наших будущих отношений, который будет основан на крепких торгово-экономических отношениях. В политике у нас нет никаких противоречий, я благодарен и бывшему президенту, и Вам за то, что вы везде на Западе нас поддерживали и поддерживаете.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Во многих аспектах отношения между Беларусью и Грузией являются и будут являться примером для других стран.

Общение тет-а-тет, правда, уже за закрытыми для прессы дверями, длилось больше полутора часов. Обсудить действительно есть что. Перспективных направлений сотрудничества немало. Прежде всего, ставку Беларусь делает на развитие кооперации, — отметил Александр Лукашенко уже на встрече в расширенном составе. Взять, к примеру, агропромышленный комплекс. Беларусь готова поделиться своим опытом в сельскохозяйственной сфере. Но и это далеко не всё.

Александр Лукашенко:

Интерес огромный: от сельского хозяйства до совместных кооперационных проектов. Мы понимаем, что сегодня просто торговать — мало. Надо создавать совместные предприятия. Мы готовы открывать здесь совместные предприятия. Опыт у нас также есть. Мы не просто готовы продавать, допустим, тракторы, сельскохозяйственную технику. Мы готовы выходить с конкретными проектами. Вплоть до создания конкретных кооперативов под конкретные виды продукции. И как пример создания этих кооперативов по всей Грузии. Мы об этом также с Президентом говорили. Мне понравилась его крайняя заинтересованность. Скажу откровенно: мы проходили через это. Крайняя заинтересованность в спасении грузинского села. Перед нами стояла такая задача. Мы ее не скажу, что полностью решили, но мы ее решаем. Нет села — нет страны.

Сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, спорта, образования, туризма — всё это уже в планах двух государств.

Тамара Беручашвили, министр иностранных дел Грузии:

Мы намерены углублять наши отношения в сфере торговли, экономической сфере. Я надеюсь, у нас будут большие возможности встречаться и в будущем.

Чтобы планы стали реальностью, достигнутые в ходе встреч договорённости Президенты Беларуси и Грузии скрепили подписями под совместным заявлением. Также о сотрудничестве договорились Академии наук и Торгово-промышленные палаты двух стран.

О том, что переговоры лидеров двух стран прошли успешно, понятно стало ещё и на итоговой пресс-конференции.

Политики в один голос отмечали: страны близкие и дружественные. Время реализовывать конкретные совместные проекты.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о пилотных проектах — лифты, тракторы, нужные в Грузии, причем разных модификаций. Попробуем с этого начать. Я уверен, что ближайший этот год и будущий мы реализуем эти проекты. Мы готовы обеспечить Грузию в потребности в сельхозтехнике, коммунальной технике, городском пассажирском транспорте, в лекарственных средствах, продовольственной продукции. Об этом уже есть конкретные договоренности. Мы договорились на уровне правительств Грузии и Беларуси, что будут проработаны конкретные проекты, которые существенно повысят наш торгово-экономический потенциал.

Касаясь политических отношений, с удовлетворением отмечаю конструктивный уровень взаимодействия двух стран на международных переговорных площадках, в том числе в ОБСЕ, в формате «Восточного партнерства». В рамках нашей встречи с Президентом Грузии был рассмотрен вопрос об открытии белорусского дипломатического представительства в Грузии. Очень важно, как сказал здесь Президент, реализовать наши договоренности и наши устремления. Я вам должен сказать, что у нас есть большой опыт сотрудничества в подобных ситуациях со многими государствами. И мы в течение, договорившись, двух лет реализовывали эти проекты. Я абсолютно убежден, господин Президент, если наши правительства будут работать эффективно, и будут реализованы наши договоренности, поверьте, вклад Беларуси в развитие Грузии будет неоспорим. Он будет очевиден. Мы хотим это сделать. Хотим это сделать как самым близким, добрым не просто друзьям, а нашим братьям, с которыми мы жили в одном доме. Об этом забывать не надо. Мы в Беларуси об этом хорошо помним.

Президент передо мной поставил массу задач по переносу нашего опыта в Грузию, и я ему пообещал, что мы это выполним: начиная от создания опытного сельскохозяйственного кооператива в условиях Грузии (я имею в виду не просто организацию. Организацию - грузины, люди умные, они это быстро сделают), не просто организацию такого кооператива, а создания с учетом нашего опыта. Мы, кстати, покажем вашим специалистам, как я обещал, как делается у нас создание такого кооператива в нынешних условиях, когда земля у вас находится сейчас в частной собственности. И мы хотим продемонстрировать (как это мы во многих государствах сделали), что это не препятствие. Что крестьяне могут объединяться в крупные кооперативы, а они наиболее эффективны.

В 2009 Грузия вышла из состава СНГ. Тем не менее между двумя странами сохранился режим свободной торговли.

Совместно работать можно и на рынках третьих стран. Ведь в перспективе это и есть дорога совместному продукту на рынки Европейского союза и ЕАЭС. А эти союзы, как отмечают Президенты, предоставляют и дополнительные возможности.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

На эти союзы мы смотрим, как на новые потенциальные рынки, новые возможности для инвестиций бизнеса. Естественно, одной из самых интересных для нас сфер является то, что мы переняли бы опыт, как обеспечивать свою страну сельскохозяйственным производством. Это очень для нас интересно.

Александр Лукашенко:

Новые союзы — новые возможности. На этом можно было бы поставить точку. Мы действительно имеем определенные обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Естественно, Грузия имеет определенные преимущества и обязательства, подписывая договор об ассоциации с Европейским союзом. Учитывая наши обязательства и обязательства Грузии в соответствующих союзах, наши правительства вчера с участием бизнесменов договорились примерно о перспективах в $200 млн. Мы учитывали наши обязательства, но тем не менее это нам не помешало строить такие ориентиры на такую цифру. Никаких здесь препятствий быть не может.

Вопрос от журналистов и об отношениях России и Грузии. Как отметил Глава белорусского государства, непонимание между этими странами на политическом уровне преодолимо.

Александр Лукашенко:

После всех неразберих и даже войны, можно сказать, конфликта между Грузией и Россией, надо было бы как-то помягче выстраивать отношения и не делать каких-то шагов. Но мы с Президентом реалисты и договорились, что подведем черту и посмотрим в завтрашний день, какие можно сделать шаги, чтобы нормализовать отношения между Грузией, сделать еще глубже с Беларусью, и Российской Федерацией. Думаю, в ближайшее время мы найдем хотя бы один ответ на маленький вопрос, какой сделать шаг, чтобы не только прекратить эту риторику, а сблизить позиции государств и жить в одной семье, как когда-то было. Ведь нет противоречий между грузинским народом, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне, оно преодолимо, но надо ставить перед собой конкретные задачи и делать конкретные шаги.

Также 23 апреля Президент Беларуси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Подписали в правительстве и двусторонние документы.

Подписи под ними поставили заместители премьер-министров и руководители профильных ведомств.

Уже после официальных переговоров Александр Лукашенко возложил венок к мемориалу Славы.

О всех погибших в ходе грузинский народ помнит и сегодня. В доказательство – мемориал, установленный в самом центре Тбилиси, на площади Героев.

В рамках визита Президент встретился с Патриархом всея Грузии Илием II.

Грузинскую православную церковь он возглавляет на протяжении почти 40 лет. И сегодня он несомненный духовный лидер грузинского народа. Каталикос-Патриарх Илия II многое сделал для развития духовной религиозной жизни Грузии. Открывались духовные учебные заведения. По благословению Илии II издана Библия на совеременном грузинском языке, увеличилось и число монастырей.

В рамках визита Президент также посетил Кафедральный собор Святой Троицы. Храм завораживает с первых минут. Своеобразное слияние древнегрузинского духовного зодчества и современного решения. Уникальны здесь даже купола — у них оригинальное грузинское звучание. Заложен храм был почти 20 лет назад. Первое богослужение в тогда ещё строящемся соборе провели в 2002. Сегодня это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Кстати, она считается одной из древнейших.

Какой результат дадут сегодняшние договорённости, покажет время. Но несомненно одно: нынешний визит уже стал новой страницей в истории белорусско-грузинских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.