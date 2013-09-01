С Днём знаний школьников, студентов и педагогов поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День знаний в Беларуси. С началом учебного года школьников, студентов, педагогов поздравил Глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проводя коренную модернизацию экономики на основе новейших достижений науки, наша страна делает ставку на ум, талант и высокое профессиональное мастерство граждан. Поэтому обучение и воспитание подрастающего поколения являются важнейшим направлением нашей социальной политики.

К слову, государство в этом году сделало подарок ученикам нескольких населённых пунктов: открылись три новые школы – в микрорайоне Лошица в Минске, в Солигорске и в деревне Дотишки Гродненской области. А всего к занятиям 2 сентября приступят более 900 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.