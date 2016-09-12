Александр Косинец: выборы прошли в соответствии с законодательством

Новости Беларуси. Обстановка, созданная во время парламентских выборов в Беларуси, позволила людям свободно выразить свое мнение и свою волю. Такое мнение прозвучало сегодня во Дворце Независимости во время встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Александром Косинцем. Обсуждались итоги выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы состоялись. Они прошли в спокойной обстановке. По крайней мере, мне никто за эти сутки не доложил, что у нас с точки зрения безопасности какие-то были проблемы, какие-то вопросы возникали на участках. Может быть, и были какие-то рабочие вопросы, хотя мне ничего такого не докладывали. Выборы закончились, я хотел бы знать основные их итоги. Как действительно прошли эти выборы с точки зрения организаторов, потому что Вам и Администрации Президента изначально было поручено организовать их таким образом, чтобы было тихо, спокойно, безопасно, и чтобы люди могли свободно выразить свое мнение, свою волю.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Выборы прошли в соответствии с нашим законодательством, Конституцией Республики Беларусь. Впервые выборы состоялись на небезальтернативной основе во всех 110 округах, явка избирателей составила 74,8%. Количество обусловлено качеством. Первая составляющая – это высокое сознание нашего народа, которое небезучастно к строительству молодого государства. Второе – высокий конкурс участия в этих выборах – 484 кандидата в 110 округах. И третье – проделана большая работа всеми без исключения ветвями власти, чтобы обеспечить высокую дисциплину, организацию проведения выборов.

Александр Лукашенко:

Претензии есть к местным органам власти?

Александр Косинец:

Нет. К местным органам власти претензий нет. Хорошая погода и большая явка, особая благодарность минчанам, 62,1% жителей Минска пришли на голосование. То же самое и в областях, высокая явка, доходящая до 80%. Это говорит о том, что народ заинтересован и понимает необходимость избрания тех лиц, которые будут отстаивать интересы, заниматься законотворческой деятельностью.

Президент подчеркнул, что очень доволен широким партийным представительством нового созыва. В Овальном зале будут партии, которых ранее в Национальном собрании не было. А избирательные комиссии учли все рекомендации ОБСЕ.