Александр Конюк: Около 30% сделок, которые заключаются нашими фирмами с российскими, заранее обречены на неуспех

Новости Беларуси. Неоплата экспортных поставок товаров и наличие дебиторской задолженности. Вопросы нарушения законодательства в экономической сфере рассматривали 30 июля на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур Беларуси и России.

Тема актуальна в связи с тем, что сейчас наблюдается некоторая «криминализация» экономического сектора. Глава белорусского государства не единожды говорил о недопустимости внешней дебиторской задолженности.

Кстати, примерно на 90% она связана с коррупционными рисками и преступлениями со стороны производственников, когда продукция уходит без предоплаты и деньги обратно не возвращаются. Как раз такие нарушения нередко устанавливаются в ходе прокурорских проверок. В настоящее время в работе следственных органов двух стран находится ряд уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Около 30% сделок, которые заключаются нашими фирмами с российскими, заранее обречены на неуспех. Они заключаются с мошенническими структурами. В настоящее время в посольстве Беларуси в Российской Федерации создается база данных, где, образно говоря, будет дана информация по тем фирмам, которые являются игроками в экономической сфере.

Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации:

Проблемы существуют как для России, так и для Республики Беларусь. Мы, в принципе, находим общие точки соприкосновения. В этом году это уже второй приезд в Беларусь, в январе мы рассматривали вопросы коррупции, совместную нашу борьбу с этим явлением. Сегодня мы будем рассматривать вопросы сотрудничества в сфере экономики. Наше сотрудничество наращивает усилия, и нам очень комфортно работать вместе с нашими белорусскими коллегами.

По итогам заседания объединенной коллегии решено создать Межведомственную рабочую группу. Договорились надзорные ведомства двух стран и о том, чтобы дальше обмениваться информацией о фактах нарушения. А это и неправильное ведение договорной работы, и отгрузка продукции без предварительной оплаты, и несвоевременное обращение с претензиями к должникам.