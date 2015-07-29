ЦИК зарегистрировал 8 инициативных групп по сбору подписей за потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. И к главной политической теме года. В Беларуси продолжается сбор подписей за выдвижение в кандидаты на главный пост страны. Вот уже неделю как инициативные группы заполняют подписные листы. И за это время, как утверждает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, у представителей некоторых потенциальных кандидатов появилась собственная стратегия. И это еще не всё: выяснилось, что у избирателей тоже есть свой подход. Ольга Коршун об интересных нюансах этого этапа.

Валентина Григорьевна к походу по магазинам в этот раз подготовилась более тщательно. Знала, что здесь практически каждый день собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты. Свой автограф она оставила сразу в нескольких подписных листах. Но окончательное решение еще впереди. Впрочем, время есть.

Выборы Президента пройдут 11 октября.

А пока избирательная кампания набирает обороты.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Самое главное для тех комиссий, которые сформированы, создать хорошие условия для работы инициативных групп. Сборщики подписей не должны чувствовать каких-то ограничений, каких-то притеснений, они должны свободно иметь возможность общаться с избирателями. И в дальнейшем, когда избиратели поставят свои подписи в поддержку того или другого кандидата, территориальные комиссии должны объективно подойти к проверке подписей.

Чтобы пройти в следующий этап, потенциальным кандидатам нужно собрать как минимум 100 тысяч подписей.

Василий к выбору, сразу видно, подходит ответственно. Костюм в тон национальной символики спортсмен носит с гордостью и считает, что прежде чем оставить свой автограф, нужно взвесить все за и против.

Василий Иванченко:

У нас богатый исторический опыт – надо преумножить. Резко не надо каких-то движений, в целом-то все у нас хорошо.

А тем временем на Комаровку прибывают инициативные группы. Около каждого стенда как минимум двое активистов. Но активной агитации никто не проводит. Пока запрещено. В распоряжении только сухие факты из биографии выдвиженцев. А кто-то и вовсе решает уединиться. Но с таким соседом очередной предвыборный день проходит веселее. Кстати, у музыканта свое видение происходящего.

Более активный этап избирательной кампании еще впереди.

Официальные кандидаты на высший пост в стране определяться уже в начале сентября. После этого начнется агитация.

Около одного из столичных универмагов в ряд выстроились инициативные группы многих выдвиженцев. Каждая старается найти свой подход к избирателю. Кто-то появляется ближе к вечеру, когда горожане возвращаются домой. А кто-то занимает место пораньше.

Юрий Суарес, член инициативной группы Сергея Калякина:

В среднем, хорошо. И место хорошее у нас. У товарища Лебедько там побольше людей.

Согласно политическому фен-шуй место около входа в магазин выгоднее – здесь больше народа, а значит, вероятность получить подпись возрастает. Но члены этой инициативной группы больше доверяют другому методу.

Анжелика Жук, член инициативной группы Сергея Гайдукевича:

Поквартирный обход в вечернее время, кода люди возвращаются с работы. Там более продуктивно проходит работа.

А средний возраст этой инициативной группы чуть больше 20 лет. Молодежь – активный участник предвыборной кампании этого выдвиженца. Каждый день в Минске проходят около таких 20 пикетов. Причем инициативные группы работают не только в столице, но и в районных, областных центрах.

Сбор подписей продолжиться до 21 августа. Всего ЦИК зарегистрировал 8 инициативных групп.

О потенциальных кандидатах и других особенностях предвыборной кампании можно узнать также на специальном сайте, который Центризбирком запустил к выборам президента.