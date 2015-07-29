Озвучены результаты проверки охраны госграницы Беларуси на южном направлении

Новости Беларуси. А в белорусском Лоеве сегодня, 29 июля, озвучили результаты проверки, которая коснулась охраны госграницы на южном направлении. Напомним, такую задачу перед силовиками поставил президент в июне этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озвучивая итоги мониторинга, исполняющий обязанности Госсекретаря Совета безопасности страны, в целом, отметил хорошую работу всех подразделений, хотя и признал ряд проблем, которые существуют сегодня в территориальной обороне.

Белорусские военные оценили эффективность усиления государственной границы. Учения на южных рубежах страны завершились чуть больше месяца назад. Время для детального анализа было предостаточно. Оценка однозначная: система работает. Все поставленные как перед кадровыми военными, так и перед территориальной обороной задачи были выполнены в сроки. Однако нет пределов совершенству.

Станислав Зась, исполняющий обязанности Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:

Запасы материальных средств для территориальной обороны позволяют, при необходимости, в любой точке нашей страны создать, развернуть подразделения территориальных войск. Но есть проблемы с хранением запасов средств индивидуальной защиты — тех же современных бронежилетов и касок, средств связи.

Кстати, именно на уникальные разработки белорусских связистов сделали акцент при подведении итогов проверки. В ближайшие два года силы территориальной обороны должны быть укомплектованы новыми системами связи.

Александр Добриян, СТВ:

Это, конечно, не мобильный телефон. 8 килограммов современной электроники уместилось в этом рюкзаке. Но военная радиостанция и не должна выглядеть, как бытовой аппарат. Главное предназначение – работать безотказно в условиях, когда никакой другой связи просто не существует.

Андрей Давидовский, главный инженер ОАО «Агат-Систем»:

Данная станция обеспечивает практически все основные режимы, в которых работают современные военные средства связи. Она поддерживает режим псевдо-случайной перестройки частоты, техническое маскирование, шифрование данных, что позволяет фактически обеспечивать работу как со старым аналоговым парком оборудования, в том числе и со средствами профессиональной связи, так и между собой.

Львиная доля представленных систем — собственные разработки белорусских производителей. С задачей обеспечить безопасность информации и связи отечественная оборонка справилась. Поставлять силам территориальной обороны новинки военпрома планируют по принципу разумной достаточности.

Геннадий Казаков, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Система связи строится широко разветвленной, с применением всех родов связи – от радио, радиорелейной, тропосферной, спутниковой связи, волоконных и кабельных систем с широким применением средств автоматического засекречивания, шифрования с гарантированной стойкостью. При проведении учений данный средства показали высокую надежность, система связи работала устойчиво и беспрерывно.

Кроме этого, подводя итоги, оценили огромную работу по обустройству южной границы Беларуси и высокий уровень активности среди местного населения. Например, все «учебные диверсанты» были задержаны при помощи жителей приграничья ещё на подходах к государственным рубежам.