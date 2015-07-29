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Прозрачные урны для голосования установят на всех избирательных участках Витебской области

29 июля 2015 10:19
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Новости Беларуси. Прозрачные урны для голосования установят на всех избирательных участках Витебской области. Особенности организации проведения выборов обсуждают 29 июля в регионе на семинаре с представителями районных исполнительных комитетов. Его проводит секретарь Центризбиркома Николай Лазовик.

Как известно, большое внимание в нынешней кампании по выборам Президента Республики Беларусь уделяется информированию населения. Уже на стадии подготовки к выборам создан новый интернет-ресурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области развернуто порядка 100 пикетов, на которых представители инициативных групп ведут сбор подписей за претендентов в кандидаты.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Самое главное для тех комиссий, которые сегодня сформированы, это создать хорошие условия для работы инициативных групп. Сборщики подписей не должны чувствовать каких-то ограничений, каких-то притеснений, они должны свободно иметь возможность общаться с избирателями. И в дальнейшем, когда избиратели поставят свои подписи в поддержку того или другого кандидата, территориальные комиссии должны объективно подойти к проверке подписей.

11 октября (день выборов) возможность самостоятельно проголосовать появиться и у незрячих. Центризбирком рекомендует на каждом участке создать необходимые для этого условия. Будут изготовлены информационные материалы шрифтом брайля и специальные трафареты, куда будет вкладываться бюллетень.

# Николай Лозовик # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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