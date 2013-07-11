Встреча представителей спецслужб Беларуси, России, Казахстана, Украины и Азербайджана по вопросам информбезопасности проходит в Минске

Новости Беларуси. «Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности». Представители спецслужб из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Азербайджана обсуждают в Минске эту тему. Встреча организована впервые на пространстве Содружества и, по мнению экспертов, особенно актуальна в связи с созданием единого таможенного пространства.

Специалисты выясняют, насколько стыкуются национальные законодательства, чтобы не было препятствий в обмене информацией, которая представляет ценность для государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Князев, ректор Международного университета МИТСО, доктор юридических наук, профессор:

Мы не только защищаем информацию, которая имеется у нас, но и мы еще обязаны научиться защищаться от недобросовестной информации, которая сегодня взрывает различные регионы мира, приводит к локальным вооруженным конфликтам, изменяет конфигурацию различных стран и наносит очень большой ущерб человеческой цивилизации.

Александр Федоров, заместитель председателя Следственного комитета России, профессор:

Вот такие встречи, как сегодня в Минске, они очень полезны в плане унификации законодательства, выработки новых подходов к защите информации, к обеспечению прав на информацию. Фактически это межотраслевой разговор.

Андрей Крутских, специальный координатор по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий (Россия):

Давно уже пора договориться о взаимных гарантиях. Попытки этого мы делаем на региональном уровне в рамках СНГ, но они нужны глобальные, потому что сама специфика информационно-коммуникационных технологий такова, что не должно быть лазеек, не должно быть тех мест в мире, через которые наши «умные» хакеры могут наносить удары и чувствовать себя в безопасности.